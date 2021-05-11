У США відреагували на загострення між Ізраїлем і Палестиною

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль і Палестину знизити градус напруги у регіоні. Він закликав відкласти рішення про переселення палестинських родин.
Джерело:Daily Sabah
Блінкен засудив ракетний обстріл ХАМАСу і підтримав право Ізраїлю на відповідь. Втім, перестрілки, на його думку, потрібно негайно припинити.
Важливо Обстріли не вщухали всю ніч: з Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 200 ракет
Ескалацію між Ізраїлем і Палестиною варто припинити
Усім сторонам потрібна деескалація і зменшення напруги, варто вжити практичних заходів, щоб заспокоїти ситуацію,
– сказав Блінкен.
Блінкен також високо оцінив кроки, зроблені Ізраїлем за минулу добу, частково у відповідь на занепокоєння, яке висловили США.
Блінкен також вказав на необхідність відкласти рішення про виселення палестинських сімей у мікрорайоні Шейх-Джарри у Східному Єрусалимі. Це за його словами, стало безпосереднім стимулом для насильства.
Загострення між Ізраїлем і Палестиною: що відомо
- Обстріли між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС тривали усю ніч.
- Терористи випустили понад 200 ракет, у відповідь їм ізраїльські солдати вразили 140 військових цілей на території Сектора Гази.
- У Міністерстві охорони здоров'я Палестини зазначили, що внаслідок ізраїльських авіаударів загинули 20 палестинців, з них 9 – діти.
- Напруга зросла в останні тижні, коли палестинці протестували проти обмежень Ізраїлю через доступ до частини Старого міста під час священного для мусульман місяця Рамадан
- До того ж загострило ситуацію те, що влада Ізраїлю наказала 8 палестинським сім'ям покинути свої домівки, щоб звільнити місце для ізраїльських поселенців. Люди вийшли на протести, однак почалися сутички із поліцією.
- Майже 300 палестинських демонстрантів були поранені протягом вихідних.