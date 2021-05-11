У США відреагували на загострення між Ізраїлем і Палестиною

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Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль і Палестину знизити градус напруги у регіоні. Він закликав відкласти рішення про переселення палестинських родин.

Джерело:

Daily Sabah

Блінкен засудив ракетний обстріл ХАМАСу і підтримав право Ізраїлю на відповідь. Втім, перестрілки, на його думку, потрібно негайно припинити.

Важливо Обстріли не вщухали всю ніч: з Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 200 ракет

Ескалацію між Ізраїлем і Палестиною варто припинити

Усім сторонам потрібна деескалація і зменшення напруги, варто вжити практичних заходів, щоб заспокоїти ситуацію,
– сказав Блінкен.

Блінкен також високо оцінив кроки, зроблені Ізраїлем за минулу добу, частково у відповідь на занепокоєння, яке висловили США.

Блінкен також вказав на необхідність відкласти рішення про виселення палестинських сімей у мікрорайоні Шейх-Джарри у Східному Єрусалимі. Це за його словами, стало безпосереднім стимулом для насильства.

Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді заявив, що Східний Єрусалим є "червоною лінією" для королівства, яке має мирний договір з Ізраїлем. Він заявив, що провокації проти народів Шейх-Джарри варто припинити і нагадав: Йорданія є зберігачем в мечеті Аль-Акса, відомій мусульманам як Аль-Харам аль-Шариф.
 
Довідково. Комплекс Аль-Акса у Старому місті Єрусалима є одним із найбільш шанованих місць у мусульман, але водночас і святим місцем євреїв, відомим як Храмова гора. Місце часто стає ареною протистояння між двома релігійними групами.

Загострення між Ізраїлем і Палестиною: що відомо

  • Обстріли між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС тривали усю ніч.
  • Терористи випустили понад 200 ракет, у відповідь їм ізраїльські солдати вразили 140 військових цілей на території Сектора Гази.
  • У Міністерстві охорони здоров'я Палестини зазначили, що внаслідок ізраїльських авіаударів загинули 20 палестинців, з них 9 – діти.
  • Напруга зросла в останні тижні, коли палестинці протестували проти обмежень Ізраїлю через доступ до частини Старого міста під час священного для мусульман місяця Рамадан
  • До того ж загострило ситуацію те, що влада Ізраїлю наказала 8 палестинським сім'ям покинути свої домівки, щоб звільнити місце для ізраїльських поселенців. Люди вийшли на протести, однак почалися сутички із поліцією.
  • Майже 300 палестинських демонстрантів були поранені протягом вихідних.
 