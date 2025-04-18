США можуть вийти з переговорного процесу, але є важливий нюанс

Сполучені Штати можуть відмовитися від ролі миротворця, якщо перемовини з Україною та Росією не дадуть результатів найближчим часом. Однак через це не варто панікувати завчасно.

Вихід з США із перемовного процесу не обов'язково значно погіршить ситуацію. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Вадим Денисенко, пояснивши, чому це може навіть зіграти Україні на руку.

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Що для Росії означає вихід США з перемовин

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо після візиту до Франції заявив, що якщо на переговорах щодо закінчення війни в Україні не досягнуть прогресу, США просто вийдуть із цього процесу. Згодом це підтвердив і сам Дональд Трамп, хоч уточнив, що все ж сподівається на те, що мирну угоду вдасться укласти, а Владімір Путін більше не тягнутиме час.

Все, що робив Трамп протягом останніх двох місяців, зводилось до одного – спочатку припинення вогню, а вже потім поступки для Росії. Але ні про які реальні домовленості Путін не планує говорити, тож Трамп усвідомив, що більше тягнути час не можна. Відтак заявив, що дає ще кілька днів, і якщо Путін не одумається, то США виходять з переговорів,

– пояснив Вадим Денисенко.

Політолог уточнив, що якщо США виходять з переговорів – про будь-які поступки Росія може забути. За словами Денисенка, це дуже вагомий момент, на який мало хто звертає увагу.

"Інший важливий момент. Судячи з усього, військова допомога буде далі відходити Україні – в тому обсязі, який був запланований ще за часів Байдена. Це може стати зрозуміло після того, як підпишуть угоду про надра", – зауважив політолог.

Зверніть увагу! Журналісти запитали у Дональда Трампа, чи надаватимуть США підтримку Україні надалі. У відповідь Трамп заявив, що не хоче цього коментувати, адже переконаний, що все ж вдасться підписати мирну угоду.

Отже, можна резюмувати, що у випадку, якщо США дистанціюються від перемовного процесу, ситуація не зміниться докорінно. Радше все залишиться так, як і було за часів президентства Байдена.