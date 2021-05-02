США встали на сторону Чехії у дипломатичному скандалі з Росією

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Блінкен запевнив, що Вашингтон – на боці Праги у протистоянні з Москвою.
Джерело:Державний департамент США
Про деталі розмови повідомив прессекретар Держдепу Нед Прайс. Блінкен та Бабіш домовились, що взаємодіятимуть, аби протидіяти дестабілізуючим діям Росії.
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США підтримали рішення уряд Чехії
Секретар Блінкен наголосив на солідарності США з Чехією в її мужній реакції на підривні та смертельні дії Росії на чеській землі,
– повідомив Прайс.
У повідомленні Держдепу також мовиться про підтримку рішення уряду Чехії про виключення "Росатому" з учасників тендеру по АЕС "Дуковани". Таким чином, вважають у США, посилилась безпека Чехії та НАТО загалом.
Головне про дипломатичний скандал між Росією та Чехією
- Чехія в середині квітня ухвалила рішення вислати з країни 18 російських дипломатів.
- Згідно з даними чеських спецслужб, вони були співробітниками російської розвідки
- Ймовірно, що саме російські офіцери причетні до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце, Його жертвами стали 2 людей.
- У відповідь Росія вислала 20 чеських дипломатів.
- Наразі Чехія та Росія залишили у своїх посольствах у столицях лише по 7 дипломатів.
- На знак солідарності з Чехію російських дипломатів вислала і низка європейських країн. Зокрема: країни Балтії, Словаччина, Румунія, Болгарія.