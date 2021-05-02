США встали на сторону Чехії у дипломатичному скандалі з Росією

Читать новость на русском

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Блінкен запевнив, що Вашингтон – на боці Праги у протистоянні з Москвою.

Джерело:

Державний департамент США

Про деталі розмови повідомив прессекретар Держдепу Нед Прайс. Блінкен та Бабіш домовились, що взаємодіятимуть, аби протидіяти дестабілізуючим діям Росії.

До теми Вимагають пояснень: МЗС Росії викликало послів 4 країн Європи

США підтримали рішення уряд Чехії

Секретар Блінкен наголосив на солідарності США з Чехією в її мужній реакції на підривні та смертельні дії Росії на чеській землі,
– повідомив Прайс.

У повідомленні Держдепу також мовиться про підтримку рішення уряду Чехії про виключення "Росатому" з учасників тендеру по АЕС "Дуковани". Таким чином, вважають у США, посилилась безпека Чехії та НАТО загалом.

Головне про дипломатичний скандал між Росією та Чехією

  • Чехія в середині квітня ухвалила рішення вислати з країни 18 російських дипломатів.
  • Згідно з даними чеських спецслужб, вони були співробітниками російської розвідки
  • Ймовірно, що саме російські офіцери причетні до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце, Його жертвами стали 2 людей.
  • У відповідь Росія вислала 20 чеських дипломатів
  • Наразі Чехія та Росія залишили у своїх посольствах у столицях лише по 7 дипломатів.
  • На знак солідарності з Чехію російських дипломатів вислала і низка європейських країн. Зокрема: країни Балтії, Словаччина, Румунія, Болгарія.