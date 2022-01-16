США вступили у нову "холодну війну" з Росією, – конгресмен

Росія хоче повернути собі втрачену "радянську імперію". На думку американського конгресмена Майкла Маккола, США докладає недостатньо зусиль, аби зупинити ескалацію.

З такою думкою представник Республіканської партії у комітеті із закордонних справ Палати представників виступив в інтерв'ю. Політик вважає, якщо Росія і має намір напасти на Україну, то цей час може бути саме зараз.

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Путін відчув запах слабкості, – конгресмен

Маккол підтвердив, що те, що відбувається зараз, можна назвати "холодною війною" між Росією та США.

Я так думаю. Я так думаю, тому що, на мою думку, президент Росії Володимир Путін знову відчув тут запах слабкості,

– сказав конгресмен.

Намір Кремля, наголосив республіканець, цілком зрозумілий – "відновити славу колишньої радянської імперії". У ситуації, яка склалась, додав Маккол, Вашингтон докладає замало зусиль задля зупинки ескалації.

Є багато риторики, проте мало дій, – Маккол

Я бачу якусь жорстку риторику, але не багато дій. Ви повинні викласти на стіл карти – на зразок санкцій, вам треба говорити про продаж ще озброєнь, продаж озброєнь Україні,

– пояснив свою думку Маккол.

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У Білому домі проаналізували можливість вторгнення

Раніше у Білому дому проаналізували можливість вторгнення Росії в Україну. Напад, вважають в адміністрації Байдена, можуть прикрити спробою держперевороту.

Перемовини між США та Росією:

Перемовини між представниками Росії та США відбулись 10 січня у Женеві.

Росію представляв заступник голови МЗС Сергій Рябков, США – заступниця держсекретаря Венді Шерман.

Головною вимогою Москви було нерозширення НАТО.

Вашингтон відкинув вимоги Росії, наголосивши на "принципі відчинених дверей" в Альянсі.

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