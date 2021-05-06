США і вся G7 підтримують суверенітет України, – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває у Києві з офіційним візитом. Днем раніше він відвідав саміт "Великої сімки" у Лондоні, де також обговорювалися питання України.
Джерело:24 канал
На саміті членів "Великої сімки" лідери країн висловили підтримку Україні. Про це Ентоні Блінкен заявив на зустрічі із Зеленським у Києві.
Важливо Це буде фундаментальний рік для відносин України і США, – Зеленський про розмову з Блінкеном
США будуть підтримувати Україну
Держсекретар США Ентоні Блінкен та Володимир Зеленський під час зустрічі обговорили ті загрози, які спостерігаються з боку Росії. Вкотре штати висловили свою підтримку Україні та заявили, що сприятимуть боротьбі із загрозами.
Блінкен зокрема зазначив: хоче від імені Байдена заявити, що США неабияк цінують дружбу і партнерство з Україною. Білий дім буде підтримувати територіальну цілісність України та її незалежність. І в цьому з ним солідарні лідери G7.
Ми підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність України. Мені дуже приємно, що цю позицію поділяють усі члени "Великої сімки",
– сказав Блінкен.
Зустріч Ентоні Блінкена і Володимира Зеленського: дивіться відео
Ентоні Блінкен в Україні
- Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва 6 травня.
- Це перший візит чиновника у центрально-східну частину Європи.
- Він вже зустрівся із міністром МЗС України Дмитром Кулебою, нардепами.
- По обіді почалася офіційна зустріч Блінкена із президентом Володимиром Зеленським.
- Блінкен зазначив, що наступний рік у стосунках США і України буде фундаментальним.