США вважають, що Росія знайшла деякі дрібні уламки збитого безпілотника

Після того, як російські Су-27 цинічно збили американський БпЛА MQ-9 Reaper, вони ще й заявили, що будуть розшукувати його уламки на дні Чорного моря. У США вважають, що це вже сталося.

Зокрема, про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. За його слова, Росія знайшла в Чорному морі уламки збитого американського розвідувального безпілотника.

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Журналісти CNN повідомляють, що Росія досягла місця падіння американського розвідувального безпілотника в Чорному морі, приблизно за 120 кілометрів на південний захід від Криму.

До речі, Військово-повітряні сили США навіть опублікували графічну карту з приблизними місцями й часом зіткнення російського винищувача та безпілотника MQ-9 Reaper і його падіння в Чорне море.

Карта приблизного місцезнаходження збитого безпілотника Reaper / Фото ВПС США

Однак згодом адміністрація Байдена унеможливила отримання будь-якої конфіденційної інформації із залишків літака.

Ми зробили неможливим для них (росіян – 24 Канал) отримати розвіддані із залишків цього безпілотника,

– заявив Кірбі.

Оператори безпілотника вжили заходів для видалення чутливого програмного забезпечення безпілотника до того, як він упав у Чорне море.

"Все, що залишилося ... що плаває, ймовірно, буде корпусом управління польотом і тому подібними речами. Ймовірно, нічого, що має реальну внутрішню цінність для них з точки зору реінжинірингу або чогось подібного росіяни не знайдуть", – додав Кірбі.

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