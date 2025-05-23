"Трамп введе санкції проти Росії": коли він це зробить

Дональд Трамп може запровадити санкції проти Росії не з власної ініціативи, а лише під тиском зовнішніх та внутрішніх обставин. Мовиться про загострення війни в Україні, зростання політичного тиску у США, посилення санкційної політики з боку Європи та падіння власних рейтингів.

Він до останнього намагатиметься уникати цього кроку, але ситуація може змусити його діяти задля політичного виживання. Політолог Олег Саакян у розмові з 24 Каналом припустив, що ситуація може докорінно змінитися вже найближчим часом.

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Коли Трамп може запровадити санкції проти Росії

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував запровадити 500% мита для країн, що купують російські нафту, газ і уран. За словами політолога, ця ініціатива формує ядро прихильників більш жорсткої політики щодо Росії, легітимізує ідею економічного тиску та створює публічну підтримку для подальших санкцій.

Зауважте! Ініціативу Ліндсі Грема можуть підтримати близько 80 сенаторів, якщо переговори не дадуть результатів.

Це може перерости або в нову схожу ініціативу, або ж сама ця пропозиція буде проголосована в Сенаті як елемент тиску на Росію. Чи пройде вона в такому вигляді – питання відкрите, адже остаточне рішення ухвалюється не лише Сенатом, а й Конгресом.

Подальший розвиток цієї ініціативи залежатиме, зокрема, від політичної позиції Дональда Трампа. Якщо він вирішить очолити процес, то, ймовірно, намагатиметься отримати з цього політичні дивіденди. Зараз "земля під його ногами" вже димиться, а в разі подальшого загострення ситуації він може вдатися до жорсткіших заходів проти Росії – не через переконання, а як вимушений крок задля порятунку своїх рейтингів.

Інший можливий сценарій – Трамп відступить, перекладе відповідальність на парламент, сказавши: "Це не я – я за мир, але це рішення Конгресу". Проте, на думку Олега Саакяна, такий розвиток подій малоймовірний. Найімовірніше, ситуація приведе до подальшої ескалації російсько-української війни вже цього літа, і перемовини зайдуть у глухий кут.

Водночас нарощення санкційного тиску з боку Європи та загострення внутрішньої політичної ситуації у США змусить Трампа в певний момент заявити: "Я запроваджую санкції проти Росії". Але він зробить це не з власної ініціативи, а як вимушений політичний крок.

Він до останнього намагатиметься цього не робити, шукатиме різні приводи,

– наголосив політолог.

Він припустив, що наступний місяць стане критичним періодом: саме тоді посилиться підтримка ініціатив у парламенті США. І, найімовірніше, у середині червня Трамп опиниться перед вибором: або приєднатися до цього процесу, або втратити контроль над ситуацією, що може серйозно вдарити по його електоральній підтримці.

Звісно, можливі й неочікувані "чорні лебеді" – інші війни, як-от між Індією і Пакистаном, чи дипломатичні візити Трампа до арабських країн. Проте навіть у таких випадках він не зможе повною мірою капіталізувати успіх через актуальність війни в Україні. Йому й надалі будуть ставити незручні запитання про Путіна, що дедалі більше його дратуватиме. Відповідно простір для "приємних жестів" у бік Росії для Трампа буде стрімко звужуватися.