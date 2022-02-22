США вводять санкції проти російських еліт, – Байден
Президент Джо Байден оголосив про введення нових санкцій проти Москви. Зокрема, обмеження застосують проти російських еліт.
Санкції набудуть чинності з 23 лютого. Про це президент США заявив під час свого звернення щодо України, інформує 24 канал.
Важливо США запровадили санкції проти суверенного боргу Росії
Крім представників російських еліт, обмеження накладуть і на їхні родини. Вони причетні до корупції.
Вони беруть участь у корупційній політиці, тому мусять страждати також,
– наголосив Байден.
Список підсанкційних осіб політик не оголосив. Ймовірно, його оприлюднять згодом.
Інші санкції
Президент також заявив, що США запровадили санкції проти суверенного боргу Росії. Обмеження наклали на 2 банки: ВЕБ.РФ та військовий банк.
Усі кроки, за словами Байдена, координували разом із союзниками. Це лише перший пакет.Зверніть увагу! Напередодні Байден підписав указ про заборону інвестицій та торгівлі з бойовиками з Донбасу. Ініціатива також дозволить накладати санкції на кожну людину, яка має намір працювати на окупованих територіях.
Що ще говорив Байден
- Американський президент застеріг, що президент Росії Володимир Путін "відрізає собі частину України". Він готує підґрунтя, щоб просунутися значно далі.
- Політик попередив, що біля кордонів України стоять 150 тисяч російських військових, які готові атакувати.
- Байден запевнив, що США продовжать надавати Україні військову допомогу.
- Також він наголосив, якщо Росія не виведе військ з Білорусі, НАТО теж здійснить переміщення.
Байден оголосив про нові санкції проти Росії, дивіться відео: