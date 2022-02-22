США вводять санкції проти російських еліт, – Байден

Президент Джо Байден оголосив про введення нових санкцій проти Москви. Зокрема, обмеження застосують проти російських еліт.

Санкції набудуть чинності з 23 лютого. Про це президент США заявив під час свого звернення щодо України, інформує 24 канал.

Важливо США запровадили санкції проти суверенного боргу Росії

Крім представників російських еліт, обмеження накладуть і на їхні родини. Вони причетні до корупції.

Вони беруть участь у корупційній політиці, тому мусять страждати також,

– наголосив Байден.

Список підсанкційних осіб політик не оголосив. Ймовірно, його оприлюднять згодом.

Інші санкції

Президент також заявив, що США запровадили санкції проти суверенного боргу Росії. Обмеження наклали на 2 банки: ВЕБ.РФ та військовий банк.

Усі кроки, за словами Байдена, координували разом із союзниками. Це лише перший пакет.

Що ще говорив Байден

Американський президент застеріг, що президент Росії Володимир Путін "відрізає собі частину України". Він готує підґрунтя, щоб просунутися значно далі.

Політик попередив, що біля кордонів України стоять 150 тисяч російських військових, які готові атакувати.

Байден запевнив, що США продовжать надавати Україні військову допомогу.

Також він наголосив, якщо Росія не виведе військ з Білорусі, НАТО теж здійснить переміщення.

Байден оголосив про нові санкції проти Росії, дивіться відео: