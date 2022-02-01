США та ЄС хочуть вдарити в саме серце банківської системи Росії, – ЗМІ

Сполучені Штати та країни-члени Євросоюзу готові запровадити проти Росії потужні санкції. Ці обмеження покликані "вдарити у саме серце банківської системи" країни-агресора.

Зокрема заморозити доступ до спеціальних прав запозичення, які діють як резервна валюта. Про це мовиться у матеріалі щоденної британської газети Financial Times.

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Водночас санкції США та ЄС зможуть значною мірою відрізати Росію від міжнародної фінансової системи. "На лінії вогню" найбільші російські фінансові установи, такі як:

Сбербанк;

ВТБ;

Газпромбанк;

РФПІ;

Альфа-банк.

Тим часом Штати та їхні союзники також обговорюють питання про відключення Росії від системи SWIFT, що ще більше ускладнить взаємодію російських банків із Заходом.

Однак в Європейському Союзі це захід стримування знайшов менше підтримки і, за словами одного з європейських чиновників, розглядається "у крайньому випадку".

Потужні санкції проти Росії: що відомо

Обмеження Сполучених Штатів проти Росії стосуватимуться ключових секторів економіки.

Водночас у Білому домі 25 січня підтвердили, що готують експортні санкції проти Кремля. Зазначається, що вони можуть зашкодити промисловості країни-агресора.

Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок поінформувала, що вони готові додати газопровід "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну.

Борис Джонсон заявив, що Велика Британія може підтримати відключення Росії від SWIFT.

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