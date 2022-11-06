Чому США намагаються переконати Зеленського провести переговори з Путіним: думка експерта

Білий дім просить українське керівництво показати відкритість до переговорів з Росією. Це політична складова, але нам головне, щоб США продовжували надавати військову підтримку нашій державі.

Крім того, відповідна заява може бути частково розрахована на внутрішнього американського споживача. Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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США, ймовірно, хочуть, щоб Зеленський приїхав на G-20

Так, у Сполучених Штатах наближаються вибори до Палати представників. До того ж колишній американський лідер Дональд Трамп заявив, що планує балотуватися на наступних президентських виборах. І на ці фактори також треба зважати.

Ступак зауважив, що, ймовірно, візит безпекового радника США Джейка Саллівана мав на меті переконати Володимира Зеленського відвідати зустріч G-20, яка стартує 15 листопада в Індонезії. На його думку, участь президента України в саміті дійсно була б правильною.

Він (президент Зеленський – 24 канал) повинен взяти на себе увагу всіх засобів масової інформації,

– розповів Ступак.

За його словами, президент України має приїхати та підтвердити, що не боїться російського диктатора. "Хай Путін боїться Зеленського, а не навпаки", – підкреслив експерт.

Ступак прокоментував заяву США щодо перемовин з Росією: дивіться відео

Переговори України з Росією: що відомо