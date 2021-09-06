США закликали Росію негайно звільнити Джелялова

У США вже відреагували на затримання Росією у Криму заступника голови Меджлісу. Держдеп закликав Кремль негайно звільнити Наріма Джелялава та решту утриманих кримських татар.

Реакція США на затримання Джелялова

Вашингтон засудив затримання 4 вересня заступника голови Меджлісу Криму. Він також закликав звільнити щонайменше 45 інших кримських татар, яких затримали окупанти.

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Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх. Це останнє з тривалої низки політично мотивованих затримань Меджлісу та його керівництва, яке було націлене на репресії через протидію спробі анексії Криму Росією,

– наголосили у Держдепі.

Там зауважили, що США під час саміту Кримської платформи підтвердили, що Крим – це Україна. Вашингтон непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.

Що відомо про затримання заступника голови Меджлісу