США закликали Росію негайно звільнити Джелялова
Джерело:Держдеп
У США вже відреагували на затримання Росією у Криму заступника голови Меджлісу. Держдеп закликав Кремль негайно звільнити Наріма Джелялава та решту утриманих кримських татар.
Реакція США на затримання Джелялова
Вашингтон засудив затримання 4 вересня заступника голови Меджлісу Криму. Він також закликав звільнити щонайменше 45 інших кримських татар, яких затримали окупанти.
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Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх. Це останнє з тривалої низки політично мотивованих затримань Меджлісу та його керівництва, яке було націлене на репресії через протидію спробі анексії Криму Росією,
– наголосили у Держдепі.
Там зауважили, що США під час саміту Кримської платформи підтвердили, що Крим – це Україна. Вашингтон непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.
Що відомо про затримання заступника голови Меджлісу
- У будинку Джелялова в Первомайську 4 вересня провели обшуки. Після того силовики затримали політика та повезли у невідомому напрямку. До речі, ФСБ навідалося й до інших кримських татар.
- Заступника голови Меджлісу окупанти запідозрили у "диверсії". Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення.
- Рефат Чубаров каже, що утримують його заступника з особливою жорсткістю – в наручниках та з мішком на голові.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що так Росія реагує на проведення Кримської платформи. Він закликав Москву негайно звільнити Джелялова.
- Через затримання кримських татар у Києві біля посольства Росії відбулася акція протесту. Активісти вигукували: "Путін – вбивця".