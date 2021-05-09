У День перемоги над нацизмом США закликали Росію повернути Україні Крим

Посольство США в Україні звернулось до Москви із закликом повернути Києву повний контроль над окупованим півостровом. Раніше Вашингтон погодився приєднатись до ініційованої Україною Кримської платформи.
Джерело:Фейсбук посольства США в Україні
Відповідний заклик дипвідомство розмістило на своїй сторінці у фейсбуці 8 травня. У Вашингтоні наголосили, що півострів є беззаперечно українською територією.
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Крим – це Україна. Сполучені Штати закликають Росію повернути Україні повний контроль над півостровом,
– мовиться у повідомленні.
США заявили про готовність доєднатись до "Кримської платформи"
Зазначимо, що наприкінці квітня у США заявили про підтримку Кримської платформи. Вашингтон готовий доєднатись до ініціативи щодо деокупації півострова. У Державному департаменті США запевнили, що очікують на співпрацю з Україною та іншими міжнародними партнерами.
Що відомо про Кримську платформу
- Це – міжнародна платформа для обговорення з партнерами деокупації Криму та захисту прав людини на півострові.
- Проведення саміту Кримської платформи анонсував президент Володимир Зеленський ще у вересні 2020 року.
- Очікується, що форум відбудеться 23 серпня 2021 року – напередодні Дня незалежності України.
- До участі залучать лідерів іноземних держав, міністрів закордонних справ та оборони, парламентарів та експертів.