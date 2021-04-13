Журналіста катували в окупованому Криму: США закликали звільнити Владислава Єсипенка

Вашингтон закликав звільнити Росію затриманого в окупованому Криму Владислава Єсипенка. З такою заявою Держдеп виступив після повідомлень про застосування тортур до журналіста "Радіо Свободи".

Про це повідомив представник Державного департаменту Нед Прайс у твітері. У Вашингтоні занепокоєні інформацією про катування.

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Ми закликаємо його (Єсипенка – 24 канал) звільнити, а Росію припинити репресії проти незалежних голосів у Криму,

– написав Прайс.

Що відомо про затримання Єсипенка

Журналіста "Радіо Свободи" затримали 10 березня в окупованому Криму. Співробітники ФСБ начебто знайшли в машині Єсипенка вибуховий пристрій, змайстрований власноруч. У Федеральній службі безпеки переконують, що журналіст мав здійснювати підривні акції за задумом українських спецслужб.

Вже під час засідання суду Єсипенко повідомив, що після затримання з нього вибивали зізнання протягом кількох днів. Невідомі чоловіки, які виявились працівниками ФСБ, зокрема, одягали йому пакет на голову, били та погрожували.