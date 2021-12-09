До 2022 року: США закликають якнайшвидше обрати нового керівника САП
Джерело:24 канал
САП відіграє критично важливу роль у притягненні до відповідальності корупціонерів. Водночас підрозділ має вплив на всі антикорупційні справи у нашій державі.
Про це заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час конференції "Сім років антикорупційної реформи", присвяченої Міжнародному дню боротьби з корупцією.
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Вона зазначила, що враховуючи важливість незалежності САП, Штати раді просуванню у процесі відбору нового спеціального антикорупційного прокурора, яке сталося після значних затримок.
Ми (США – 24 канал) закликаємо негайно завершити процес призначення нового керівника САП. Ми хотіли б, щоб до 2022 року цей процес було завершено,
– ноголосила Крістіна Квін.
Американська дипломатка додала, що США підтримують роботу України в побудові антикорупційної інфраструктури, беручи активну участь в її створенні, і продовжать допомагати у цьому напрямку.Зверніть увагу! Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже понад рік без керівника. До слова, Назар Холодницький пішов з відповідної посади ще у серпні 2020 року.
Конкурс на голову САП: коротко
- Наприкінці січня поточного року розпочався конкурсний відбір на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Навесні затвердили список 133 претендентів, які можуть очолити керівні посади. Відбір на постійного голову САП не пройшов Максим Грищук.
- До фіналу дійшли двоє кандидатів: Олександр Клименко – детектив НАБУ та Андрій Синюк – прокурор в Офісі генерального прокурора.
- Юристка ЦПК Олена Щербан припускає, що до затягування конкурсу може бути причетний заступник глави Офісу Президента Олег Татаров.
- Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що 25 листопада чергове засідання щодо обрання керівника САП знову зірвали.