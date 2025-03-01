США зробили недалекоглядну помилку, закривши програми USAID: річ не лише в Україні

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про скасування понад 90% грантів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) для надання зовнішньої допомоги. Це недалекоглядний крок американського президента.

Адже багато інших країн пропонуватимуть співпрацю, тому США буде непросто повернути свою частку. Це 24 Каналу зауважив старший економіст Центру економічної стратегії Володимир Ланда.

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"Повернути свою частку буде непросто"

Володимир Ланда зазначив, що не всі проєкти USAID ефективні, однак не було шкідливих для України. Були програми, які були корисними, і були ті, які були нейтральними. Навіть ті проєкти, які не давали особливого ефекту, підвищували український ВВП, мали певний позитивний вплив на економіку.

Старший економіст Центру економічної стратегії вважає, що скасувати усі програми було помилкою США. Можна було припинити, закрити, перепрофілювати ті проєкти, які не довели свою ефективність.

Але зупинка всього USAID – це, на мою думку, недалекоглядний крок. Тому що дійсно ми побачимо багато охочих підтримати інші країни зі своєю геополітичною повісткою. Коли США зрозуміють свою помилку і знову вийдуть на цей ринок, виявиться, що вже не так просто повернути ту частку,

– пояснив він.

Ймовірно, команда Трампа переконана, що зараз у будь-який момент вони зможуть повернутися, і всі знову будуть підтримувати американський порядок денний. Однак цього не станеться.

"Якщо прийдуть інші країни, зокрема, Китай, і запропонують співпрацю у певному китайському геополітичному розумінні міжнародної ситуації, то виявиться, що не так просто цю частку ринку здобути назад. І я думаю, що поки американська адміністрація про це не думала", – припустив Ланда.