Постачали Ірану деталі для "Шахідів": США ввели санкції проти компаній з Китаю
Джерело:Мінфін США
США запровадили санкції проти китайської мережі компаній, які постачали аерокосмічні деталі іранській компанії, що брала участь у виробництві безпілотників. Йдеться про дрони, які Тегеран використовував для нападу на нафтові танкери й експортував до Росії.
За даними Міністерства фінансів США, ця мережа, що базується у Китаї, відповідає за продаж і відправлення тисяч аерокосмічних компонентів, включаючи ті, що можуть бути використані для безпілотних літальних апаратів (БпЛА), іранській авіабудівній промисловій компанії (HESA).
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У США заявили, що Іран причетний до жертв війни в Україні
HESA брала участь у виробництві моделі БпЛА Shahed-136, який Іран використовував для нападів на нафтові танкери та що експортував до Росії для війни в Україні.
Компанія HESA вже була піддана санкціям у 2008 році за те, що належала або контролювалася Міністерством оборони і тилового забезпечення збройних сил Ірану, а також за підтримку Корпусу вартових ісламської революції Ірану.
"Іран безпосередньо причетний до жертв серед українського цивільного населення, що є результатом використання Росією іранських БпЛА в Україні", – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
"Сполучені Штати продовжуватимуть боротися з глобальними іранськими закупівельними мережами, які постачають Росії смертоносні БПЛА для використання в її незаконній війні в Україні", – додав він.
США наклали санкції на керівників іранської оборонної компанії
- Адміністрація Джо Байдена 6 січня оголосила про низку нових санкцій і додаткових заходів, спрямованих на авіаційний і оборонний сектор Ірану.
- Міністерство фінансів запровадило санкції роти шести керівників і членів правління компанії Qods Aviation Industries та директора Організації аерокосмічної промисловості Ірану. Саме остання займається виробництвом балістичних ракет.
- Міністерка фінансів США Джанет Єллен наголосила, що Сполучені Штати діятимуть швидко проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують іранські програми БпЛА та балістичних ракет, "і рішуче підтримуватимуть народ України".