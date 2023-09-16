Це їхня справа, – Блінкен про те, як Україна буде використовувати ATACMS

Україна невдовзі може отримати від США далекобійні ракети ATACMS. У Вашингтоні заявляють, що саме Київ ухвалює рішення, як використовувати ту чи іншу зброю.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який нещодавно відвідав Київ, заявив, що те, як українці використовують ту чи іншу західну зброю, – "це їхня справа". Про це Блінкен сказав під час брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, пише 24 Канал.

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Держсекретар підкреслив, що США не заохочують Київ до використання американської зброї за межами України. Однак саме Київ визначає, як застосовувати зброю, щоб повернути власні території, які загарбала Росія.

Вони (українці – 24 Канал) самі мають ухвалювати рішення про те, що може бути найбільш ефективним у відновленні їхньої територіальної цілісності. Відповідно до нашої власної політики, ми не заохочуємо і не дозволяємо використання наших систем озброєнь за межами України. Але знову ж таки це рішення України,

– сказав Блінкен.

Також, коментуючи можливість надання Україні ракет ATACMS, він зауважив, що при передачі кожної системи озброєння береться до уваги низка факторів.

"Українці повинні вміти їх ефективно використовувати. Також нові складні системи вимагають обслуговування, і, звичайно, ми цим займаємося. Вони повинні вміти їх підтримувати, а це не відбувається автоматично. І потім вони повинні вписатися в цілісну військову програму, яка має сенс для допомоги Україні в досягненні її цілей", – резюмував держсекретар.

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