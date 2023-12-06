Снаряди, ракети, інша зброя: США оголосили про нову багатомільйонну військову допомогу Україні

Вашингтон діями продовжує засвідчувати, що підтримка Українки є важливим питанням для нацбезпеки США. Білий дім оголосив про додатковий безпековий пакет підтримки, який оцінюють у 175 мільйонів доларів.

Все ще тривають обговорення стосовно затвердження бюджету Сполучених Штатів на наступний рік та закладання в нього коштів на допомогу Україні. Водночас адміністрація президента Джозефа Байдена у середу, 6 грудня, оголосила про виділення не такого об'ємного, але все ж важливого пакета підтримки нашій державі.

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Новий пакет допомоги від США

У пакеті допомоги від Вашингтона закладена зброя, яка допомагатиме Збройним Силам давати відсіч російським окупантам, зокрема:

боєприпаси для установок протиповітряної оборони;

снаряди для високомобільних артилерійських ракетних систем;

інші артилерійські боєприпаси;

високошвидкісні протирадіаційні ракети;

протитанкові ракети;

боєприпаси для стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

обладнання для захисту критично важливої інфраструктури;

інше допоміжне обладнання.

У цей пакет включені обмежені ресурси, які залишаються доступними для допомоги Україні. Передбачено виділення озброєння та обладнання в рамках попередньо означених скорочень на 175 мільйонів доларів США,

– пишуть у Білому домі.

Окрім того, у Вашингтоні констатують: США важливо бути лідером у коаліції з 50 країн, що підтримують Україну, допоки ця війна не закінчиться – тобто допоки Росія не припинить чинити терор проти українців.

Головне питання ще не розв'язано

Від жовтня тривають дискусії навколо бюджету США на 2024 рік та закладеної в ньому підтримки Україні. Розпочалось все з того, що адміністрація Байдена надіслала запит до Конгресу щодо виділення 106 мільярдів доларів на національну безпеку. Ці кошти мають бути розподілені на допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення захисту кордону.

Політикам з обидвох партій Сполучених Штатів станом на цей час поки ще не вдалось досяг консенсусу щодо цього. Парламентарі вимушені були навіть ухвалювати тимчасовий бюджет до початку лютого 2024 року. Українське питання в цій дискусії відігравало чи не найважливішу роль.

Разом з тим уже зараз, за словами пані посла України в США Оксани Маркарової, у Вашингтоні погодились: підтримка нашої держави повинна бути включена в бюджет на наступний рік.

Проте все ще немає одностайності стосовно питання захисту національного кордону від мігрантів. Маркарова наголошує, що це внутрішньо-політична дискусія всередині Америки, до якої Київ не має жодного стосунку. Але вона акцентує: через це затримується остаточне затвердження фінансування ЗСУ.