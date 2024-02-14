"Серйозна загроза нацбезпеці" США: у Байдена скликають брифінг із ключовими законодавцями

У Палаті представників США 14 лютого попередили про серйозну загрозу національній безпеці. Зокрема, цю інформацію підтвердив чиновник із Білого дому.

У середу, 14 лютого, очільник комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер повідомив інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці". За інформацією джерел CNN, ця "небезпека" пов'язана із Росією.

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Що про це відомо

У середу Тернер надіслав своїм колегам по Конгресу лист, в якому зазначив, що йдеться про термінове питання "щодо дестабілізуючого іноземного військового потенціалу".

Одне з джерел видання, яке бачило розвіддані, зазначило, що "насправді йдеться про дестабілізуючий російський потенціал, який викликає велике занепокоєння, про який нам нещодавно стало відомо".

У листі Тернер зазначив, що 13 лютого Комітет з питань розвідки Палати представників проголосував за надання певної інформації для ознайомлення законодавцям.

За його словами, конгресмени мають час для ознайомлення з нею між середою і п'ятницею. Тернер також закликав президента Джо Байдена розсекретити "всю інформацію, що стосується цієї загрози".

Салліван підтвердив цю інформацію

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що він особисто зв'язався з провідними законодавцями з комітетів з питань національної безпеки. Це нібито відбулося ще до того, як Тернер публічно попередив про "серйозну загрозу національній безпеці".

Він також уточнив, що брифінг із ключовими законодавцями призначено на 15 лютого.

Я не в змозі сказати що-небудь ще,

– додав посадовець.

Зокрема, радник зауважив, що поточна адміністрація Білого дому пішла далі й застосувала більш творчі та стратегічні підходи до розсекречення розвідувальної інформації в національних інтересах США, ніж будь-яка інша адміністрація в історії.

Я впевнений, що президент Байден своїми рішеннями, які він ухвалює, забезпечуватиме безпеку американського народу в майбутньому,

– наголосив Салліван.

Крім того, посадовець зауважив, що вірить у можливості щодо захисту національної безпеки Сполучених Штатів.

Раніше журналісти Reuters заявили, що російський президент Владімір Путін надсилав сигнали Вашингтону щодо "готовності розглянути питання про припинення вогню в Україні". Однак американські партнери відхилили цю пропозицію після зустрічі з посередниками.