Зброя, яка може перевернути хід війни, – Черник сказав, чим особливі Tomahawk

У секретній частині Плану перемоги Володимир Зеленський просив у США ракети Tomahawk. Згодом ця конфіденційна інформація з'явилася у ЗМІ, що неабияк розізлило Президента України.

У розмові з 24 Каналом полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник розповів, що це за ракети та припустив, як міг статися злив інформації.

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На що здатна ракета Tomahawk

Tomahawk – це одна з наймасовіших й найвлучніших ракет, яка коли-небудь розроблялася. Є модифікації від 400 до 2800 кілометрів.

Зброя, яка може перевернути хід війни. Питання лише у її кількості,

– мовив Черник.

Ракет Tomahawk у бойовому положенні тільки у Сполучених Штатах понад 7 тисяч. Така ракета відносно недорога – 1 – 2 мільйони. Tomahawk має фантастичну систему наведення і її практично неможливо збити. Вона постійно змінює траєкторію польоту.

Для неї (ракети Tomahawk – 24 Канал) відновили ракетний комплекс Typhon. Якби в Україні з'явилася така установка й кілька десятків ракет, то вся європейська частина Росії була б під загрозою. Навіть до самої Москви можна дістати,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

На його думку, поки що США не дадуть Україні ракети Tomahawk.

Хто зацікавлений у витоку інформації

Інформація про ракету Tomahawk була конфіденційною між Україною та Білим домом. Однак про це дуже швидко почали писати ЗМІ. За це Володимир Зеленський розкритикував партнерів.

Черник припустив, що, можливо, вкотре майстерно спрацювала російська розвідка й у такий спосіб намагається зірвати співпрацю й очорнити США. Проте у контексті електорального протистояння напередодні президентських виборів у США такі зливи можуть бути вигідні, наприклад, Дональду Трампу.

Умовно виборчому штабу Трампа доволі вигідно, що демократи не можуть приховати секретну інформацію. Не таємниця, що у Трампа хороші відносини з росіянами й це могло йти в парі. Ми займаємося аналітичним вгадуванням, це поки що не доказові речі, – додав військовий експерт.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав, що злив інформації про ракети Tomahawk – це дійсно дивна історія. Партнерам недоречно висвітлювати чутливу інформацію, яка стосується війни в Україні.