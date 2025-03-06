"Ніхто не покладався лише на США": боєць ЗСУ відповів, які ще є альтернативи розвідданим

Сполучені Штати Америки більше не надають Україні розвідувальні дані. Однак є альтернативи – зокрема, підтримка наших партнерів, таких як Франція та Велика Британія.

Крім того, Україна має власну розвідку та супутникові ресурси. Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що до такого рішення США відбувалася поступова підготовка.

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Чи потрібні розвіддані для ударів по Росії

Франція вже підтвердила готовність ділитися з Україною розвідувальними даними, Велика Британія також може приєднатися до цієї співпраці. Окрім того, Україна має власні розвідувальні ресурси, зокрема космічну розвідку та супутник.

Координати російських нафтопереробних заводів, нафтобаз та електростанцій є на картах. Це об'єкти, які не переміщуються, тому для ударів по них не потрібно коригування. Українські дрони та ракети продовжуватимуть їх атакувати.

Ніхто не покладався лише на США. Казати, що нам байдуже, – це неправда. Це неприємно, але ми до цього поступово готувалися,

– наголосив військовослужбовець.

За його словами, іноді виникало враження, що інформація, якою Україна ділилася з партнерами щодо наступів та намірів, дуже швидко потрапляла до росіян. Тому призупинення обміну розвідданими з США у дечому може навіть бути на руку.

Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, Україна також сподівається на співпрацю з Німеччиною щодо передачі розвідувальних даних.