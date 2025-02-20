США зупинили продаж зброї в Україну, – нардеп Костенко

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Сполучені Штати зупинили продаж зброї в Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю народного депутата в ефірі для проєкту "Тема з Мосейчук".

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Чому Сполучені Штати зупинили продаж зброї Україні

Роман Костенко зазначив, що, за його інформацією, постачання зброї із США, яка йшла в Україну на продаж, зупинилося.

Ті фірми, які вже завтра були готові передавати цю зброю, зараз чекають, бо рішення немає,

– пояснив нардеп.

Причини такого кроку наразі невідомі. Костенко додав, що зараз всі чекають, чи буде це рішення, щоб хоча б за гроші постачати в Україну зброю. За його словами, західні країни, зокрема Німеччина, Франція та Британія виділяли значні кошти, щоб Київ міг закуповувати це озброєння.

Згодом заяву Романа Костенка прокоментувала голова ТСК з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги Олександра Устінова. Вона заявила, що США не зупиняли продаж зброї Україні.

Ми зараз живемо в дуже-дуже важкі часи, не варто підливати масла у вогонь,

– написала народна депутатка.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито "не знає, де половина грошей, які Сполучені Штати виділили Україні". У відповідь глава держави сказав, що Україна та США мають "абсолютно різні цифри".