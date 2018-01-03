09:06
3 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США і НАТО повинні об'єднатися у "битві" за Арктику проти Росії, – експерт

08:01, сьогодні 847 Читать новость на русском
США та НАТО повинні спільно протидіяти експансії Арктики Кремлем
США та НАТО повинні спільно протидіяти експансії Арктики Кремлем

На фоні нарощування Росією військового потенціалу в Арктиці США повинні об'єднатися з НАТО і виробити нову стратегію поведінки у цьому регіоні.

Арктика – це вкрай важливий для глобальної торгівлі та національної безпеки регіон, а глобальне потепління і танення арктичного льоду лише збільшують його значення. Якщо тенденція зі змінами клімату збережеться, Північний морський шлях буде відкритий протягом усього року, а це може значно змінити карту морських транспортних шляхів і дати Москві величезний економічний важіль тиску, застерігає у статті для The Wall Street Journal експерт у справах зовнішньої політики США, заступник Державного секретаря США у часи республіканської адміністрації Буша-молодшого Пола Добрянські.

Читайте також: Путін та Арктика: новий "харасмент" Кремля

Тому, закликає автор статті, Заходу та Сполученим Штатам необхідно вжити рішучих кроків у відповідь на експансію Арктики Кремлем.

Добрянські акцентує увагу на тому, що нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів про плани НАТО створити спеціальне Атлантичне командування в Арктиці. Адміністрація Трампа, за словами екс-чиновниці США, підтримує цю ініціативу, але могла б зробити набагато більше.

Америка мусить забезпечити, щоб нове командування відстоювало інтереси Альянсу в Арктиці: стежило б за розвідкою і військовою активністю Росії, координувало б пошуки на воді і рятувальні операції, також займалося б нарощуванням військової інфраструктури, щоб не дозволити Росії бути загрозою для морських шляхів і комунікацій. Виконання цих завдань повинне супроводжуватися відповідними ресурсами: кораблями, підводними човнами і літаками, а також платформами для спостереження і морського патрулювання,
– йдеться у публікації.

Окрім того, Штати повинні розпочати будівництво передових криголамів і проводити більше навчань і патрульних маневрів, пише автор статті. Добрянські також радить розмістити штаб-квартиру нового командування НАТО на території США.

"Володимир Путін багато говорив про те, яку загрозу несуть американські підводні човни в Арктиці, а тим часом Росія використовує води Північного Льодовитого океану для базування своїх субмарин із балістичними ракетами і має намір розширювати для них свою інфраструктуру в регіоні", – зазначає експерт.

Між іншим, зауважує автор, Арктика для Росії є також джерелом природних ресурсів. Так, за даними 2017 року, в структурі ВВП Росії продукція з Арктики становила 20%. Велика частина енергоресурсів РФ видобувається саме в цьому регіоні: 95% природного газу і 75% нафти.

Читайте також: Росія розпочинає нову експансію Арктики: відомі причини

Теги: Новини політики НАТО Новини Росії США Арктика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 2 січня: деталі вбивства Ноздровської, безмитні посилки в Україну до 150 євро
сьогодні, 09:05 Головні новини 2 січня: деталі вбивства Ноздровської, безмитні посилки в Україну до 150 євро
1705
Чому адепти Радянського Союзу досі вірять у світле майбутнє
сьогодні, 08:41 Чому адепти Радянського Союзу досі вірять у світле майбутнє
Блог Медіа 211
Как остановить кремлевскую заморозку Донбасса
2 січня, 22:02 Как остановить кремлевскую заморозку Донбасса "по-армянски"
Андрій Воропаєв 3621
Вино й провина: як росіянин сів до французької тюрми за підробку алкоголю
2 січня, 21:01 Вино й провина: як росіянин сів до французької тюрми за підробку алкоголю
Наталія Лебідь 1209
Навчання за кордоном: українці назвали
2 січня, 20:02 Навчання за кордоном: українці назвали "країни мрії"
1365
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Партія Саакашвілі збирає Майдан
27 липня 2017 , 00:38
Опалювальний сезон в Україні може початись швидше
 26 вересня 2017 , 12:33
Фальшиві долари друкували на Тернопільщині
 14 липня 2017 , 18:02
Українці зможуть побачити два вражаючих астрономічних явища
 6 серпня 2017 , 18:19
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук