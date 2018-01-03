США і НАТО повинні об'єднатися у "битві" за Арктику проти Росії, – експерт

На фоні нарощування Росією військового потенціалу в Арктиці США повинні об'єднатися з НАТО і виробити нову стратегію поведінки у цьому регіоні.

Арктика – це вкрай важливий для глобальної торгівлі та національної безпеки регіон, а глобальне потепління і танення арктичного льоду лише збільшують його значення. Якщо тенденція зі змінами клімату збережеться, Північний морський шлях буде відкритий протягом усього року, а це може значно змінити карту морських транспортних шляхів і дати Москві величезний економічний важіль тиску, застерігає у статті для The Wall Street Journal експерт у справах зовнішньої політики США, заступник Державного секретаря США у часи республіканської адміністрації Буша-молодшого Пола Добрянські.

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Тому, закликає автор статті, Заходу та Сполученим Штатам необхідно вжити рішучих кроків у відповідь на експансію Арктики Кремлем.

Добрянські акцентує увагу на тому, що нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів про плани НАТО створити спеціальне Атлантичне командування в Арктиці. Адміністрація Трампа, за словами екс-чиновниці США, підтримує цю ініціативу, але могла б зробити набагато більше.

Америка мусить забезпечити, щоб нове командування відстоювало інтереси Альянсу в Арктиці: стежило б за розвідкою і військовою активністю Росії, координувало б пошуки на воді і рятувальні операції, також займалося б нарощуванням військової інфраструктури, щоб не дозволити Росії бути загрозою для морських шляхів і комунікацій. Виконання цих завдань повинне супроводжуватися відповідними ресурсами: кораблями, підводними човнами і літаками, а також платформами для спостереження і морського патрулювання,

– йдеться у публікації.

Окрім того, Штати повинні розпочати будівництво передових криголамів і проводити більше навчань і патрульних маневрів, пише автор статті. Добрянські також радить розмістити штаб-квартиру нового командування НАТО на території США.

"Володимир Путін багато говорив про те, яку загрозу несуть американські підводні човни в Арктиці, а тим часом Росія використовує води Північного Льодовитого океану для базування своїх субмарин із балістичними ракетами і має намір розширювати для них свою інфраструктуру в регіоні", – зазначає експерт.

Між іншим, зауважує автор, Арктика для Росії є також джерелом природних ресурсів. Так, за даними 2017 року, в структурі ВВП Росії продукція з Арктики становила 20%. Велика частина енергоресурсів РФ видобувається саме в цьому регіоні: 95% природного газу і 75% нафти.

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