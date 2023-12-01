"12 одиниць живої сили": у ССО розповіли про ліквідацію окупантів на Авдіївському напрямку
1 грудня 2023, 11:55Читать новость на русском
Джерело:ССО ЗСУ
Окупанти не полишають спроб наступу на Авдіївському напрямку. Снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ потужно ліквідували російських загарбників.
Наразі ССО працюють на найскладніших ділянках фронту. Однією з них є саме Авдіївський напрямок.
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Успіхи на Авдіївському напрямку
Там лише за годину снайпери ССО знищили 12 одиниць живої сили противника. Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій українських військових, отримали поранення,
– йдеться в повідомленні.
За словами пресслужби ССО, снайперські пари працювали на дистанції від 920 до 1170 метрів.
Ситуація біля Авдіївки: останні новини
- У зоні оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" відбили 23 атаки російських загарбників, як зазначили у Генштабі ЗСУ. Росіяни продовжують свої спроби оточити місто.
- Наступ росіян йде майже по всьому периметру оборони Авдіївського гарнізону. У районі Авдіївки переважно відбуваються ближні бої на дальності 2 – 3 кілометри.
- Протягом останніх тижнів окупанти активізувались у промисловій зоні з метою захопити Авдіївський коксохімічний завод. Росіяни застосовують авіацію та засоби радіоелектронної боротьби, щоб знищувати українські безпілотники. Втім, наразі підприємство контролює командування Збройних сил України.
- Українські військові протистоять ворожим атакам на Авдіївському напрямку. Через бої на території заводу ймовірною може бути загроза техногенної катастрофи в регіоні.