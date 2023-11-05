"Вовк може полювати й наодинці": Хоренко після відставки з ССО

Бойовий генерал Віктор Хоренко 3 листопада залишив посаду командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Тепер Хоренко виконуватиме спеціальні завдання у складі ГУР МО.

Пресслужба ССО після того, як Хоренко залишив посаду командувача, опублікували 7 тез бойового генерала. Зазначимо, що новим командувачем ССО став полковник Сергій Лупанчук.

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Сім тез бойового генерала Віктора Хоренка

Є багато непоганих керівників у кабінетах. Але військами з кабінетів не командують. Не командують без досвіду. Щоб зрозуміти, як долати ворога – треба вбити принаймні одного особисто. Я вбив багатьох. Основна моя мета – боротися з ворогами України. Я не знаю, чи ви почуєте щось про мою боротьбу, адже я ніколи не робив цього показово. Та я боротимуся. Я не публічний, в політику не граю. Сенс мого життя – помста ворогам України. Головне для мене – бути чесним. Я завжди був чесним і відкритим перед своїми військовослужбовцями. Це основне – вміти висловлювати одне одному власну думку, вміти дослухатися. Про що я можу жалкувати – так тільки про те, що я не завершив спланованих операцій, не підтримав тих, хто на мене сподівався. Та це залежить не від мене, хоча я не можу не відчувати відповідальності за своїх людей. Важко як вожаку покидати свою зграю. Та вовк може полювати й наодинці. Головне, що завжди є на кого, ворогів у нас вистачає.

Що відомо про відставку Віктора Хоренка

Хоренко обіймав посаду командувача ССО з липня 2022 року. У п'ятницю, 3 листопада, Володимир Зеленський звільнив Хоренка та призначив командувачем ССО Лупанчука.

Під час звернення до українців Зеленський заявив, що Хоренко виконуватиме спеціальні завдання у складі ГУР МО.

Щодо нового командувача, то президент сказав, що це досвідчений бойовий офіцер. Глава держави зазначив, що Лупанчук додасть більшої потужності Силам спеціальних операцій.

Хоренко розповів, що дізнався про свою відставку зі ЗМІ, та сказав, що не знає, які причини такого рішення.

Згодом глава Міноборони повідомив, що він зробив подання на звільнення Хоренка. Своє рішення він пояснив тим, що Хоренко зараз потрібний на певному напрямку.

ССО за командування Хоренка брали участь у звільненні острова Зміїний, Херсонської та Харківської областей. Також ССО завдали удару по російських кораблях у Севастополі 13 вересня.