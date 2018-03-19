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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

Стала відома дата початку продажу флагманів Samsung в Україні

233 Читать новость на русском
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9 / sainteldaily.com

У прес-центрі компанії Samsung повідомили точну дату старту продажів смартфонів S9 та S9+ на українському ринку. Його можна купити вже в березні

Про це повідомили в офіційному прес-релізі

Декілька днів тому представники Samsung Electronics Україна показали Samsung Galaxy S9 та Galaxy S9+ українським користувачам у Києві. Після чого стала відома дата офіційного старту продаж в Україні – 23 березня.

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До речі, передзамовлення для українців стало доступне на наступний день після першої презентації нових смартфонів, що відбулась аж 25 лютого у Барселоні. Тоді ж стали відомі точні характеристики флагманів, серед яких можна відмітити:

Повністю перероблена камера;
Стереодинаміки (вперше у смартфонах Samsung);
Можливість записувати уповільнені відео зі швидкістю 960к/с при роздільній здатності 720p;
Intelligent Scan – одночасне сканування обличчя та райдужної оболонки ока;
AR-емодзі – емодзі, які повторюють рухи вашого обличчя.

Samsung Galaxy S9/S9+ будуть продаватися в Україні за ціною 27 999грн та 31 999грн відповідно, у трьох кольорах: Midnight Black, Titanium Gray, Lilac Purple.

Теги: Новини України Техно Samsung
Джерело: 24 Канал
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