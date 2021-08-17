Стало сюрпризом, як швидко і легко все відбулося, – Столтенберг про наступ "Талібану"

Єнс Столтенберг визнав, що швидкість, з якою таліби захопили Афганістан, стала для всіх несподіванкою. Після евакуації населення НАТО робитиме висновки щодо цієї ситуації.

США завжди усвідомлювали ризики, що "Талібан" може знову взяти під контроль Афганістан. Про це генсек НАТО заявив під час брифінгу у Брюсселі.

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"Талібан" чітко сказав, коли було оголошено про завершення нашої військової присутності в Афганістані. Але стала сюрпризом швидкість, з якою все відбулося, і те, як легко це сталося,

– пояснив Столтенберг.

У США залишилося одне питання

Генсек наголосив, що Штати 20 років вклали мільярди доларів в Афганістані, а американські військові жертвували своїм життям. Тому зараз потрібно вивчити цю ситуацію, адже країна й далі боротиметься з міжнародним тероризмом.

"Потрібно чесно і відкрито відповісти на головне питання: чому сили, які ми тренували, озброювали та підтримували багато років, виявилися нездатні протистояти "Талібану", – зауважив політик.

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Ситуація в Афганістані: коротко