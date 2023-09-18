Кадировський режим тісно пов'язаний з путінським: як вплине на Кремль зміна влади в Чечні

Самопроголошений глава Чечні Рамзан Кадиров має критичний стан. У разі його смерті режим зазнає серйозної кризи, яка вплине також на путінську Росію.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що кадировський режим глибоко суперечить чеченському соціуму, який ніколи не знав такого одноосібного диктатора.

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"Імовірність того, що це "все", доволі велика. Якщо це станеться, буде серйозна криза влади в Чечні. Для путінської Росії будь-яке вагання чеченського режиму надзвичайно чутливе", – зазначив Яковенко.

Як вплине зміна влади в Чечні на путінський режим у Росії: дивіться відео 24 Каналу

За його словами, між чеченським і російським режимами утворився протиприродний симбіоз, зав'язаний на персоналіях Кадирова і Путіна. Тому будь-які заворушення в одному впливатимуть на інший.

Хто посяде місце Кадирова

Оскільки в Чечні встановилась спадкова деспотія, можна припустити, що владу перейме старший син Кадирова – 17-річний Ахмат. Через юний вік до нього можуть приставити найближчого соратника Кадирова-старшого – Адама Делімханова.

Найімовірніше, в процесі виникнуть хвилювання, але їх подавлять. Унаслідок величезної данини, яку Путін виплачував Кадирову, вдалося створити великий прошарок людей, зацікавлених у збереженні союзу двох диктатур.

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