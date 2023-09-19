Без Кадирова: Фейгін припустив, чи зможе Путін зберегти стабільність у Чечні
На тлі чуток про критичний стан Рамзана Кадирова обговорюють також наслідки, які може спричинити його смерть. Перед Владіміром Путіним постане нова проблема – стабілізувати ситуацію в Чечні.
Російський правозахисник Марк Фейгін сказав 24 Каналу, що, найімовірніше, контроль над Північним Кавказом повернути вдасться, але ненадовго. Регіон може "загорітись", як це було вже не раз в історії.
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"Доки не буде остаточної поразки в Україні, вони зможуть утримувати ситуацію", – вважає Фейгін.
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Серйозним тригером для чеченців може стати втрата Криму. До слова, щоб перерізати сухопутний коридор до окупованого півострова, ЗСУ лишилось 15–20 кілометрів, а Керченський міст уже зазнав кількох атак і не може повноцінно функціювати.
Чи будуть наслідки для Росії
Якщо Рамзан Кадиров таки помре, може посилитись розкол у кремлівській верхівці. Мова про ФСБ, яка завжди недолюблювала чеченського узурпатора, і росгвардію, яка, навпаки, з ним "дружила".
Крім того, відхід Кадирова може вплинути на ситуацію на російсько-українському фронті. Оскільки його війська виконують роль загороджувальних загонів, то без них ворожа оборона, імовірно, просто розсиплеться.
Що говорять про Кадирова: останні новини
- Представник ГУР Андрій Юсов не підтвердив інформацію про кому, у якій нібито перебуває глава Чечні. Однак він констатував, що Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані.
- Чеченський узурпатор має серйозні проблеми з нирками і проходить лікування діалізом. Його поїздку в Мекку пов'язують з обстеженням або підготовкою до операції.
- Секретар РНБО прокоментував чутки про стан Кадирова. За словами Олексія Данілова, главу Чечні могли неодноразово отруювати, що й дало ускладнення на нирки.