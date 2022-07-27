Якщо Джонсон стане генсеком НАТО – це буде смертю для путіна, – політолог

Якщо Борис Джонсон стане генсеком НАТО, кремлівському диктатору прийде остаточний кінець. Призначення прем'єр-міністра Великої Британії дозволить Україні стати членом альянсу швидше, ніж Швеція та Фінляндія.

Це стало б великою перемогою – як звільнення Зміїного, знищення крейсера "Москва", удар по Антонівському мосту, звільнення Херсона тощо. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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Джонсон залишить посаду прем'єра Британії 6 вересня. Харизматичний політик, який відзначився потужною підтримкою України, може стати наступним генеральним секретарем НАТО та замінити на цій посаді Єнса Столтенберга.

Такий шанс є, але ймовірність (призначення – 24 канал) не найбільша,

– зауважив Давидюк.

Хто в Британії є "кращим з кращих" для України

Політолог додав, що наразі найефективнішими британськими діячами для України є:

голова британської розвідки МІ-6 Річард Мур;

міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Ці дві людини ведуть суперглобальну та суперінтелектуальну військову гру і допомагають Україні кожною клітинкою свого тіла,

– сказав Микола Давидюк.

Головні претенденти на посаду прем'єра

Наразі у фінальний тур голосування вийшли двоє претендентів – ексглава Мінфіну Ріші Сунак та очільниця МЗС Ліз Трасс. Давидюк наголошує, що призначення Сунака буде не найкращим рішенням для України. Натомість Ліз Трасс вважають гідною наступницею справжнього друга України Бориса Джонсона.

Вона зможе продовжити те, що почав Борис Джонсон, гарантувати внутрішню стабільність і безпеку та уніфікацію Великої Британії. Вона буде тією людиною, яка допоможе Україні відстояти свою незалежність і побити росію,

– пояснив політолог.

Давидюк наголосив, що саме Трасс може стати першим Вінстоном Черчиллем, який одягнув спідницю.

Борис Джонсон – надійний союзник України

Володимир Зеленський запевнив, що попри будь-які зміни у політиці, зв'язки між Україною та Британією будуть посилюватися, адже відносини країн побудовані на спільних цінностях.

Прем'єр-міністр Великої Британії став справжнім улюбленцем українців. Він не просто вірить у перемогу України, а й допомагає нам на кожному етапі боротьби.

Британський лідер планує знову відвідати Україну перед відставкою. Це може бути третій візит Джонсона у Київ після повномасштабного вторгнення росії.

Джонсон може стати генсеком НАТО – ЗМІ: дивіться відео