"Стане катастрофою для світу": в ООН закликали Росію і НАТО уникати ескалації

Діалог Росії, США та НАТО є дуже важливим. Загострення їхніх відносин може стати катастрофою для всього світу.

Про це заявив офіційний представник глави Організації Об'єднаних Націй Фархан Хак на брифінгу. Він зауважив, що генсекретар хоче, аби сторони знайшли шлях до деескалації напруги.

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Як вважає Антоніу Гутерріш, загострення ситуації стало б катастрофою для Європи та всього світу. Він наголосив, що у процесі діалогу треба знайти шлях до зменшення напруги.

Гутерріш: Діалог – критично важливий

За його словами, розмова Росії із Сполученими Штатами Америки та Організацією Північноатлантичного договору є критично важливою.

"Звісно, всі занепокоєні нинішньої ескалацією напруги. Діалог – критично важливий для зниження напруги чи уникнення конфронтації", – наголосив Гутерріш.

Криза відносин Росії із міжнародними партнерами

У Женеві 10 січня Росія провела переговори щодо так званих "гарантій безпеки". У Кремлі не бачать сенсу продовжувати відповідні перемовини.

У Держдепі США вважають кризу з Росією – не тільки про українську безпеку, а й про міжнародну. Тому Заходу треба активно захищати Україну.

Як повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Альянс може збільшити присутність на східному фланзі, якщо Росія напружуватиме ситуацію в Україні.

Експерти вважають, що Володимиру Путіну не вдасться розколоти Захід, якщо там буде єдність у позиціях.

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