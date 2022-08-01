Йде велика геополітична боротьба: чи стане Сербія "другою білоруссю" через вплив росії
Проросійська Сербія не може бути повністю контрольована кремлем й не повторить долю білорусі. Попри те, що в її столиці багато потужної російської розвідки.
Про це в ефірі 24 каналу розповів дипломат, колишній посол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині Олександр Левченко.
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Він пояснив, що білорусь сусідня країна росії, а також вона є в союзному договорі з країною-агресоркою. Тому із Сербією інша ситуація.
Візьмемо Угорщину, вона не менш проросійська, ніж Сербія. Ще й член НАТО і ЄС,
– акцентував Олександр Левченко.
За його словами, росіяни давно працюють з політиками, лідерами громадськості, ЗМІ. Проте "другою білоруссю" Сербія навряд чи здатна стати.
"Це все розуміють й в Брюсселі, й в Берліні, й в Парижі. Цього допускати не можна. З Сербією треба працювати, заохочувати. Там йде велика геополітична боротьба", – підсумував Олександр Левченко.
Дивіться відео: чи стане Сербія "другою білоруссю"
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