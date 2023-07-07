Саміт НАТО у Вільнюсі: у США відповіли, чи варто Україні сподіватися на членство в Альянсі
Джерело:Кейтлан Коллінз
У столиці Литви найближчими днями має відбутись саміт країн Північноатлантичного альянсу. У США констатували, що наша держава повинна зробити певні кроки, якщо хоче приєднатися до Блоку. І навряд вона встигне це зробити до цього заходу.
У п'ятницю, 7 липня, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван констатував, що під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна не стане членом Альянсу. Власне, має відбуватись ця подія 11 та 12 липня.
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Спершу реформи, потім – членство
За словами Саллівана, у найближчій перспективі Україна матиме змогу обговорити реформи, необхідні для приєднання до країн Блоку. Себто проведення реформ є однієї з ключових вимог для вступу нашої держави у Північноатлантичний альянс.
"Україна не приєднається до НАТО після цього саміту". Про це заявив радник з питань національної безпеки Джейк Салліван,
– написала журналістка CNN Кейтлан Коллінз.
Окрім того, як зазначив радник Білого дому, у США обіцяють шукати варіанти, аби допомогти Україні стала членом НАТО.
Гарантії безпеки розробляються
Очевидно, що саме членство в НАТО було б найкращою для нашої держави безпековою гарантією. Звісно, можливі альтернативи. Однак, схоже, що між партерами будь-які гарантії безпеки досі не узгоджені.
Старша директорка з питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Аманда Слот заявила, що Вашингтон веде перемовини зі союзниками щодо захисту нашої держави в довгостроковій перспективі.
Невідомо, на якому етапі обговорення зараз ці "безпекові гарантії", але не виключено, що завіса щодо них привідкриється уже на саміті у Вільнюсі.
Поки що ці розмови тривають. Наразі я не можу вдаватися в подробиці того, що ми обговорюємо,
– наголосила Слот.
Обговорення саміту
Зазначимо наостанок, що певні українські посадовці покладають чимало надій на цей саміт.
- Раніше міністр оборони нашої держави Олексій Резніков заявляв, що Україна очікує на запрошення на вступ до Альянсу під час цієї події.
- Водночас слід згадати слова керівника ГУР Кирила Буданова. Він дуже категорично в одному зі своїх останніх інтерв'ю сказав, що на липневому саміті НАТО Україну не запросять стати членом Альянсу.
- Водночас генсек Альянсу Єнс Столтенберг говорив, що Україна зможе приєднатися до Блоку лише після закінчення війни.