Саміт НАТО у Вільнюсі: у США відповіли, чи варто Україні сподіватися на членство в Альянсі

У столиці Литви найближчими днями має відбутись саміт країн Північноатлантичного альянсу. У США констатували, що наша держава повинна зробити певні кроки, якщо хоче приєднатися до Блоку. І навряд вона встигне це зробити до цього заходу.

У п'ятницю, 7 липня, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван констатував, що під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна не стане членом Альянсу. Власне, має відбуватись ця подія 11 та 12 липня.

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Спершу реформи, потім – членство

За словами Саллівана, у найближчій перспективі Україна матиме змогу обговорити реформи, необхідні для приєднання до країн Блоку. Себто проведення реформ є однієї з ключових вимог для вступу нашої держави у Північноатлантичний альянс.

"Україна не приєднається до НАТО після цього саміту". Про це заявив радник з питань національної безпеки Джейк Салліван,

– написала журналістка CNN Кейтлан Коллінз.

Окрім того, як зазначив радник Білого дому, у США обіцяють шукати варіанти, аби допомогти Україні стала членом НАТО.

Гарантії безпеки розробляються

Очевидно, що саме членство в НАТО було б найкращою для нашої держави безпековою гарантією. Звісно, можливі альтернативи. Однак, схоже, що між партерами будь-які гарантії безпеки досі не узгоджені.

Старша директорка з питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Аманда Слот заявила, що Вашингтон веде перемовини зі союзниками щодо захисту нашої держави в довгостроковій перспективі.

Невідомо, на якому етапі обговорення зараз ці "безпекові гарантії", але не виключено, що завіса щодо них привідкриється уже на саміті у Вільнюсі.

Поки що ці розмови тривають. Наразі я не можу вдаватися в подробиці того, що ми обговорюємо,

– наголосила Слот.

Обговорення саміту

Зазначимо наостанок, що певні українські посадовці покладають чимало надій на цей саміт.