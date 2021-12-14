Станемо членами НАТО де-факто, щоб потім стати де-юре, – Резніков
Джерело:24 канал
Україна має намір впроваджувати стандарти НАТО та проводити реформи, бо це необхідно самій країні. За словами міністра оборони Резнікова, вже після цього буде прийняте рішення про включення до Альянсу де-юре.
Про це Олексій Резніков повідомив під час спільного брифінгу з міністром оборони Швеції Пітером Хультквістом. Український міністр наголосив, що війна в Україні буде означати війну в Європі.
Тим часом "Україну накачують зброєю" і "загроза НАТО": Путін поговорив з Макроном
Право України бути членом будь-якого альянсу – в Конституції
Глава Міноборони сказав, що є одна спільна задача для України та її партнерів – продемонструвати єдність, яка зупинить агресора ще до початку агресії, а не після.
Україна буде ставати членом НАТО де-факто
Резніков наголосив, що право України бути членом НАТО чи будь-якого іншого Альянсу записане в Конституції. За нього українці проливають кров і віддають життя протягом 7,5 років.
Ми будемо ставати членами НАТО де-факто, ми будемо впроваджувати в себе стандарти НАТО чи стандарти демократичного світу, ми будемо робити реформи, бо це потрібно нам і тоді настане час, коли буде прийнято політичне рішення між країнами Альянсу і ми станемо членом НАТО де-юре,
– сказав Резніков.
Зеленський незабаром зустрінеться зі Столтенбергом
Зазначимо, що вже 16 грудня президент Володимир Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Зустріч відбудеться у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Ймовірно, що темою для розмови стане загроза вторгнення Росії.
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Путін вимагає гарантій нерозширення НАТО: коротко
- Претензії щодо можливого розширення НАТО Володимир Путін висловив Джо Байдену під час перемовин 7 грудня.
- Глава Білого дому зазначив, що це вирішують самі члени Альянсу.
- Згодом американський президент у розмові з Володимиром Зеленським підтвердив, що це буде вибір українського народу.
- Про те, що НАТО начебто озброює Україну та несе загрозу Росії, Путін поскаржився і президенту Франції Еммануелю Макрону.
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