Автори допису про це зазначили, що тепер в Одеси є свій Віталій Кличко, який славиться "фейлами" перед камерою. Проте більшість користувачів підтримали мера та написали, що таке могло трапитися із кожним.

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Врятувала ведуча заходу

Невдача сталася, коли мер закликав привітати одеситку, яка завоювала срібну медаль на паралімпійських іграх. Він хотів сказати "ту, яка привезла" одним словом. Однак завжди спотикався на перших складах.

Мера врятувала ведуча, яка сама промовила ці кілька слів. Після цього промова пройшла без казусів.

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