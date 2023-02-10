SpaceX обмежила використання Starlink на українському фронті: чи можуть зашкодити ЗСУ

Компанія SpaceX обмежила використання терміналів Starlink безпосередньо на фронті. Там незадоволені, що українські військові використовували цей інтернет для управління безпілотниками, щоб виявити позиції окупантів.

Про це 24 Каналу розповів представник команди розробників дронів Максим Суботін. За його словами, для будь-яких підрозділів Сил оборони завжди потрібна якісна комунікація. Від цього залежить збереження життя військових.

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Претензія від SpaceX дещо дивна

Як наголосив Суботін, SpaceX, як приватна компанія, можуть вирішувати, кому продавати або не продавати певні товари та послуги. Однак їхня претензія сформульована дещо дивно – начебто комплекси Starlink використовують на війні, щоб вбивати окупантів.

Нам потрібно тоді зрозуміти, що будь-який телефон будь-якого виробника будь-якого військового ЗСУ, який має обов'язок знищувати окупантів, можна розглядати як елемент війни. До прикладу, коли телефоном передають координати від розвідника до начальника артилерії. Виробники телефонів теж могли б сформулювати претензію. Але вона виглядала б абсурдно,

– зазначив Суботін.

Зазвичай Starlink використовують для передачі інформації або трансляції відео з дронів чи будь-яких інших пристроїв, які мають камеру.

Змін у роботі Starlink в Україні немає