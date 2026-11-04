Starlink, Patriot і розвіддані: у США можуть почати розслідування рішень Трампа щодо України

Затримки з постачанням ракет для української ППО, перебої з розвідданими та обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink і Starshield викликали запитання у американських законодавців. У Конгресі хочуть з'ясувати, хто ухвалював ці рішення, чи були вони технічними збоями та чи не стояла за ними політична воля адміністрації Дональда Трампа.

Медіарадник Razom for Ukraine Остап Яриш в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, які питання можуть стати предметом розслідувань у США та як політичне протистояння у Вашингтоні може вплинути на підтримку України.

У США хочуть з'ясувати, чому виникли проблеми з допомогою Україні

За словами Яриша, американські законодавці прагнуть отримати пояснення від представників адміністрації Трампа щодо кількох ситуацій, які безпосередньо вплинули на українську оборону.

Законодавці хочуть більше дізнатися про те, як у Пентагоні ухвалювали рішення щодо затримки постачання засобів протиповітряної оборони чи перебоїв із розвідданими. Що насправді сталося? Чи справді це була технічна помилка через погодні умови, чи за цим стояло інше рішення? Думаю, законодавці вимагатимуть від посадовців адміністрації відповідей на ці та інші питання,

– зазначив він.

Окрему увагу в Конгресі привернула ситуація з супутниковим зв'язком Starlink і військовою системою Starshield, які використовують українські військові. Яриш наголосив, що законодавці хочуть розібратися не лише в обставинах обмежень, а й у ролі власника SpaceX Ілона Маска.

Повна розмова з Яришем: дивитись відео

Що відомо про обмеження Starlink і претензії до Маска

У жовтні українські військові повідомляли про проблеми з доступом до Starshield. За словами української сторони, обмеження швидкості впливало на роботу систем на швидкісних платформах, зокрема дронах-перехоплювачах. Це ускладнювало протидію російським безпілотникам.

Ситуація викликала суперечливі пояснення щодо того, хто саме ухвалив рішення. Ілон Маск заявляв, що Starshield перебуває під контролем уряду США, а обмеження щодо його використання визначають американські військові та президент.

Водночас Дональд Трамп заперечував, що наказував обмежувати доступ України до системи. На тлі цих подій американські законодавці почали вимагати від SpaceX пояснень. Зокрема, сенатор Річард Блументаль 22 жовтня оголосив про початок розслідування щодо Starlink і Starshield. Він звернувся до Пентагону та Ілона Маска із запитами про те, хто мав повноваження обмежувати доступ України до цих технологій і чи попереджали Київ про зміни.

Чому затримки ракет Patriot стали окремим питанням

Ще одна проблема, на яку звернули увагу українська влада та американські законодавці – затримки з постачанням ракет для систем ППО.

Президент Володимир Зеленський 26 жовтня заявив, що Україна майже місяць очікувала на погодження передачі ракет для Patriot і NASAMS міністром оборони США Пітом Гегсетом. Йшлося про боєприпаси, закуплені партнерами України через програму PURL. Зеленський наголошував, що ці ракети вже були оплачені союзниками, однак їхнє постачання затримувалося.

Американська сторона заперечувала політичний характер затримок. А 30 жовтня головнокомандувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що поставки за програмою PURL тривають і затримок із уже оплаченими пакетами немає.

Наприкінці жовтня США також схвалили потенційний продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів для Patriot на суму 2,1 мільярда доларів. Їх мають профінансувати Канада, Німеччина та Норвегія. Однак саме погодження продажу ще не означає, що ракети одразу надійдуть в Україну.

Чи можуть розслідування вплинути на подальшу допомогу Україні

Яриш зауважив, що політична боротьба між демократами та республіканцями може ускладнити ухвалення рішень щодо нової допомоги Україні. Та Конгрес здатен використовувати свої повноваження, щоб блокувати окремі ініціативи президента Трампа.

Якщо ми опинимося в глухому куті, коли для нової допомоги Україні будуть потрібні двопартійна більшість в обох палатах і підпис президента, це може бути складно,

– пояснив він.

За словами медіарадника, після проміжних виборів у США законодавці можуть активніше вимагати відповідей від адміністрації Трампа. Однак розслідування не обов'язково призведуть до швидкого ухвалення нових рішень на користь України. Тому для Києва важливо, щоб питання підтримки не стало заручником внутрішньої політичної боротьби у США.