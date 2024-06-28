У Пентагоні заявили, що заблокували роботу терміналів Starlink, які опинилися в росіян
Джерело:Bloomberg
У Пентагоні фіксують успішну роботу в боротьбі зі Starlink, які опинилися у російських військових незаконно. Так, роботу частини терміналів вже вдалося заблокувати.
Зокрема про це заявляє представниця Пентагона Аманда Дорі. Нагадаємо, що перші повідомлення про те, що окупанти використовують Starlink на фронті, з'явилися у лютому 2024 року.
До теми Starlink в Україні: Пентагон продовжив контракт із компанією Ілона Маска
Пентагон блокує роботу Starlink
У ЗМІ зауважують, що компанія SpaceX активно співпрацювала з Пентагоном, щоб протидіяти незаконній роботі терміналів супутникового зв'язку Starlink, які опинилися у російських загарбників.
Спочатку американські військові виявили один термінал на тимчасово окупованих територіях, а згодом – їх ставало все більше. Загалом вдалося виявити й зупинити роботу кількох сотень Starlink, якими користувалися окупанти.
Водночас у Пентагоні переконані, що попри обмеження використання терміналів Starlink, росіяни однаково будуть шукати способи отримати доступ до зв'язку. У США наголосили, що окупаційна армія намагається адаптуватися до ситуації на полі бою, тому протидія повинна бути потужнішою.
Окупанти використовують Starlink
- У лютому 2024 року у Головному управлінні розвідки підтвердили, що російські війскові використовують на фронті термінали супутникового зв'язку Starlink. Зокрема, підтвердження про їхнє використання отримували з радіоперехоплень та з кадрів дронів.
- Достеменно невідомо, як саме росіяни могли отримувати Starlink. Ймовірно, термінали активували в інших країнах, а потім – продавали у Росію.
- Після того, як стало відомо про використання окупантами Starlink, компанія Ілона Маска опинилася під пильною увагою американських законодавців. Ба більше, у березні 2024 року в США навіть почали слідство щодо використання російськими військовими супутникового зв'язку.