Відключати – дуже небезпечно: як обмежити росіян у використанні Starlink

Окупанти вже почали використовувати Starlink на фронті. З цим потрібно боротися, але поки готового рішення немає.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що наразі буде проблемно ввести санкції проти компаній, які передають Starlink окупантам.

До теми "Спеціально для СВО": як окупанти купують Starlink у Росії

Що можна зробити

Як наголосив Тизенгаузен, найімовірніше, росіяни купують Starlink в інших країнах через "компанії-одноденки". Це може бути і в арабських країнах, і в Центральній Азії, і в Африці тощо.

У Росії доволі велика кількість компаній в африканських країнах. От вони кажуть, що там інтернету немає, тому купують Starlink. Потім передають їх Росії. Проти кого вводити санкції? Проти компанії, яка купила 500 Starlink і того ж дня зникла?

– сказав Тизенгаузен.

Звісно, можна вимагати в SpaceX, аби там відключили Starlink по лінії фронту. Але тоді є ризик, що пропаде зв'язок також і у наших військових. Свого часу такі проблеми були під час Харківської операції у 2022 році.

Ось такі моменти були. Тому потрібно думати, як з цим боротися. Якщо відключати по лінії фронту – може бути дуже небезпечно. Є ризик, що все сильно неточно буде. Я впевнений, що Маск міг би ввести у своїй компанії обмежувальні заходи. До прикладу, продавати Starlink компаніям, які перебувають на 1 – 2 – 3 і більше років на ринку,

– зазначив Тизенгаузен.

Starlink в окупантів: коротко