Теорії змови немає, – волонтер Андрєєв про ціни на Starlink, заяви Ілона Маска та збір на дрони

Українські волонтери оголосили збір коштів для нового розвідувального батальйону, який потребує сучасних безпілотників, аби передавати інформацію про розташування росіян одразу до артилерії.

Збір на дрони

Вони українського виробництва, мають переваги над іншими, можуть літати на висоті 3500 метрів і їх дуже важко збити. Про це 24 каналу розповів волонтер Володимир Андрєєв.

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Мовиться про новітню розробку QBOND888. Серед переваг безпілотника також висока роздільна здатність і можливість одразу передавати дані про ворога до артилерії. За словами волонтера, чим більше буде таких безпілотників в українських розвідників, тим швидше буде просуватись українська армія у звільненні своїх територій.

На даний момент вдалось зібрати вже більше мільйона гривень і до збору кожен може долучитись за посиланнями Володимира Андрєєва:

Про Starlink

Волонтер розповів, що продовжує займатись постачанням Starlink в Україну і щоденно вдається завезти 1 – 2 термінали. Нещодавнє підвищення цін на послуги інтернету та самі антени від компанії Ілона Маска було очікуваним. Володимир пояснив це тим, що в Україні зараз сотні терміналів працюють на безоплатній основі.

В Україні зараз сотні Starlink, які працюють в "0", які і приїхали сюди за "0", і далі працюють за "0",

– пояснив Володимир Андрєєв.

Така ситуація змусила підняти ціни, оскільки у світі зберігаються проблеми із коронавірусом, потребами виробництва, постачанням комплектуючих тощо.

Попри це, волонтер відмітив, що підняття цін стосується не тільки України, а й всього світу, за деякими виключеннями, тому це точно не "теорія змови" проти України.

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Ставлення до Ілона Маска

На думку Андрєєва, Ілон Маск – геній, але тільки у своїй справі. Волонтер висловив думку, що американський мільярдер зараз цікавиться війною, Twitter, шоу-бізнесом, але є некомпетентним, щоб фахово коментувати події із цих галузей.

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