На Хмельниччині лунали вибухи: росіяни знову намагались атакувати Старокостянтинів
Джерело:Суспільне
Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом знову опинилась Хмельниччина.
Вночі проти 10 березня країна-агресорка спрямувала проти України ударні дрони. О 4:47 повідомили про те, що вибухи пролунали у Старокостянтинові.
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На Хмельниччині чули вибухи
Повітряну тривогу через загрозу ударів безпілотних літальних апаратів у Хмельницькій області оголосили о 2:50. Після цього моніторингові канали почали писати про "Шахеди" у напрямку Старокостянтинова.
Згодом з'явились повідомлення й про вибухи. Наразі невідомо, чи є влучання внаслідок атаки, чи це була робота протиповітряної оборони.
Водночас Старокостянтинів раніше був постійною ціллю росіян, однак ударні дрони типу "Шахед" часто завершували там свій життєвий цикл.
На Вінниччині та в Одесі лунали вибухи
- У ніч проти 10 березня російські загарбники запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Повідомляється, що у Вінниці пролунали вибухи. Орієнтовно о 00:36 у Вінницькій області пролунало сповіщення повітряної тривоги. Місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи в області.
- У Одесі вибухи чули щонайменше тричі. Повідомляли, що це була робота протиповітряної оборони.
- Наразі про наслідки нічної атаки нічого невідомо.