Під щільним вогнем авіації та артилерії, – Генштаб ЗСУ про звільнення Старомайорського

Українські захисники звільнили від російських загарбників Старомайорське, що у Волноваському районі Донецької області. У Генштабі розповіли про деокупацію села.

Наші воїни звільняли населений пункт під щільним вогнем ворожої авіації та артилерії. Про це пише 24 Канал.

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На Шахтарському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії, сили оборони звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Окупанти продовжують терори мирного населення

Упродовж минулої доби агресор завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Окрім того, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на Півдні України та житлові будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою,

– наголосили у Генштабі.

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За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень

На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії в районі Надії, однак, успіху не мав. На Бахмутському – Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах західніше та південніше Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем ворожої авіації та артилерії, наші захисники успішно відбили атаки окупаційних військ в районі Авдіївки. Окрім того, наші військові продовжують стримувати наступ загарбників в районі Мар'їнки.

Тим часом у районах Рівнополя та Макарівки Донецької області агресор здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення. На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах,

– підкреслили в Генштабі.

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Росія далі кидає в бій непідготовлених мобіків

У населеному пункті Рогове Луганської області до тренувального табору одного з підрозділів окупаційних військ з території Росії прибуло близько 110 мобілізованих. Після того, як їм видали екіпірування та зброю, російське командування поінформувало, що їх включать до складу штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять до району виконання бойових завдань на лінії зіткнення.

ЗСУ потужно б'ють агресора

За добу наша авіація завдала ще 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 – по ЗРК і 1 – по пункту управління ворога.

Упродовж минулої доби було знищено 8 "Шахедів" і 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження особового складу, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад пально-мастильних матеріалів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.