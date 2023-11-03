Переможна комбінація для України: на кого спрямовані меседжі статті Залужного
Днями британський журнал The Economist опублікував статтю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У матеріалі він назвав 5 кроків, завдяки яким Україна може виграти війну з Росією.
В ефірі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко сказав, як на заклик Залужного щодо виходу на новий рівень підтримки України можуть відреагувати на Заході.
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Намагався достукатися
Стаття Залужного – це достатньо об'єктивна, чесна, але водночас жорстка і як багато хто вважає непопулярна оцінка ситуації. На думку політолога, висновок Залужного спрямований на західну аудиторію. Насамперед це сигнал західним елітам.
Зараз патова ситуація у війні й зламати нинішню рівновагу сил неможливо просто збереженням постачання зброї та боєприпасів й навіть не збільшенням обсягів. Потрібна нова технологічна та якісна підтримка України, яка дозволить створити переможну комбінацію.
З п'яти пунктів того, що треба зробити, чотири – це звернення до Заходу, тому що без допомоги західних партнерів перемогти неможливо. А от п'ятий пункт вже стосується нас – нам потрібна ефективніша мобілізація,
– мовив Фесенко.
У такий спосіб Головнокомандувач ЗСУ намагається достукатися до США й звернути увагу, що зрештою це стосується їхніх національних інтересів.
За декілька днів до появи статті Залужного, з'явилася інформація про відкритий лист групи конгресменів республіканців до президента Джо Байдена. Основне питання в цьому листі – яка стратегія перемоги над Росією.
Я не думаю, що Залужний відповідав на цей лист, але збіглося дуже своєчасно і доречно. Він чесно сформулював свій погляд на те, що треба робити далі, щоб вирватися з пастки патової ситуації. Тому можна сказати, що військове керівництво України дало відповідь на це запитання, але й Білий дім має теж чітко сформулювати,
– зазначив політолог.
За його словами, проблема у тому, що Захід допомагає так, щоб Україна не програла цю війну, але цієї допомоги недостатньо для того, щоб виграти її.
Що Головнокомандувач ЗСУ хотів донести Заходу: дивіться відео
Більше про статтю Залужного
- У своїй статті Головнокомандувач ЗСУ визнав свою помилку, коли думав, зможе зупинити Росію знекровивши її війська. Країна-агресор вкотре довела, що для неї людське життя нічого не варте.
- На думку Залужного, причина невдачі наступу полягала у тому, що Україна перебуває з противником на одному рівні технологічному розвитку. Це власне й спричиняє глухий кут: "вводить у ступор і нас, і наших ворогів".
- Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що нині серйозним викликом для України є загроза переходу до позиційної війни, адже за цей час росіяни можуть відновити та наростити свій потенціал.