УБД можна буде оформити на порталі Дія: уряд дав старт послузі

На порталі Дія можна отримати все більше послуг. Зокрема, тепер там також можна оформити статус учасника бойових дій.

Уряд дав старт відповідній послузі. Скоро наші захисники та захисниці зможуть оформляти потрібний статус онлайн.

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Це можна буде зробити в кілька кліків

Зараз, щоб подати документи на статус УБД, необхідно звертатися або до спеціальної комісії, або до військової частини.

Скоро це все можна буде зробити через портал Дія в кілька кліків. Це спростить життя нашим захисникам і зменшить навантаження на військові частини,

– мовиться в повідомленні.

У застосунку Дія вже доступні посвідчення УБД для військових та їхніх родин.

Крім цього, раніше стало відомо, що уряд ухвалив постанову та запустив систему "єДозвіл" для бізнесу. Відтак, на порталі "Дія" буде доступний повний цикл процедур видачі дозвільних документів для бізнесу.

Система передбачає автоматичну реєстрацію та надання ліцензій для не ризикових видів діяльності, тоді як документи для ризикових видів діяльності будуть перевірятися чиновниками протягом 10 днів.