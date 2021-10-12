Став дизайнером: Кім Чен Ин освоїв нове захоплення, коли зник з публічного простору
Джерело:The Times
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час тривалої відсутності на публіці займався особливим захопленням. Журналісти з'ясували, яким саме.
Під час свого зникнення Кім Чен Ин нібито займався дизайном. Він допомагав розробляти винні пляшки, вантажні кораблі, шкільну форму.
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Стверджують, що політик нібито навіть встиг долучитись до двох туристичних проєктів.
Як виявили нове захоплення Кім Чен Ина
Журналісти знайшли підказки на фотографіях з нової виставки промислового дизайну, яка була у Пхеньяні. Північнокорейські художники демонстрували свої проєкти.
На одній з панелей перераховані дні, коли Кім Чен Ин уважно вивчав деякі проєкти. Саме у ці дати політик був відсутній на публіці.
Відповідно до цього, репортери з'ясували, що північнокорейський лідер щонайменше 25 днів вивчав 110 робіт учасників.