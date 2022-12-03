Говорили про відновлення духовної незалежності України: Зеленський знову збирав Ставку
Джерело:сайт Президента
У суботу, 3 грудня, Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Командувачі військ доповіли про актуальну ситуацію на фронтах та успіхи деокупації українських територій.
Під час засідання члени Ставки проаналізували темпи відновлення пошкодженої військової техніки. Крім того, обговорили забезпечення сил оборони озброєнням і боєприпасами.
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На що звернули увагу
Учасники засідання проаналізували перебіг відновлення енергетичної системи України та реалізацію заходів із забезпечення автономної роботи об'єктів критичної інфраструктури.
Також обговорили продовження реалізації заходів із забезпечення духовної незалежності України.
Нагадаємо, що у четвер, 1 грудня, Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Відомості про цю юридичну особу вже внесли до Єдиного державного реєстру.
Питання Києво-Печерської Лаври: перебіг подій
- РНБО 1 грудня доручила внести законопроєкт, який стосується заборони пов'язаних з Росією релігійних організацій. Також ухвалили рішення перевірити правові підстави користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
- Уже в четвер 1 грудня Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. До Єдиного державного реєстру вже внесли відомості про відповідну юридичну особу.
- Міністр культури України Олександр Ткаченко зауважив, що тепер уся територія Лаври – державна власність. Мовиться як про Верхню, де розташовані заповідник і музей. Так і Нижню, яку ще за часів президентства Януковича передали УПЦ у безстрокову оренду.
- Невдовзі секретар РНБО Олексій Данілов вирішив розставити крапки над "і". За його словами Києво-Печерська Лавра не переходила до ПЦУ. Він додав, що відповідних документів не приймав ані Кабмін, ані інші українські відомства.
- Тим часом чутки про перехід Лаври до ПЦУ не на жарт розпалили вогонь серед самих росіян. У країні-агресорці вже навіть закликають бомбити святиню. Мовляв, якщо вона не підпорядковується РПЦ, то її потрібно стерти з лиця землі.