Ставки зростають: чому насправді іноземців закликали виїхати з України

12 лютого 2022 , 12:25
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Президент США Джозеф Байден закликав американців негайно залишити Україну. Для цього він порадив скористатися комерційними рейсами та іншими приватними способами.

Після цієї заяви низка країн порадила своїм громадянам виїжджати з України. Чи варто українцям панікувати через подібні заходи – сайт 24 каналу поцікавився в експертів.

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Ультиматум для Росії та підвищення ставок

Артур Колдомасов, SEO інформаційного агентства SvitloVezha, експерт з інформаційної політики та політики США аналітичного центру AD ASTRA, впевнений, що у Вашингтона є свій план. Зокрема, фахівець вважає, що США знають, в якій спосіб може діяти Росія, тому своїми закликами просто підвищують ставки.

Важливо! Держдеп санкціонував добровільний від'їзд співробітників США і наказав виїхати з посольства в Києві членам їхніх сімей ще 23 січня 2022 року.

Евакуація дипломатів – це частина плану "підвищення ставок", своєрідне висунення ультиматуму Росії, щоб загнати її в кут. Це є сигналом до того, що у Вашингтоні, ймовірно, розуміють, у чому справа, та знають, що робити,
– наголосив експерт.

Колдомасов впевнений, що Вашингтон має свій план / Фото надано сайту 24 каналу

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Звичайна обережність

Владислав Фарапонов, аналітик Internews Україна, пояснив, що подібні заклики – звичайна практика в разі виникнення якоїсь загрози. Це може бути як спалах коронавірусної інфекції COVID-19, так і інші випадки. Тому нічого дивного чи панічного у заявах союзників немає, і варто спокійно їх сприймати.

Фарапонов впевнений, що заклики Байдена – не привід для паніки / Фото надано сайту 24 каналу

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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