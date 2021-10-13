Стефанчук повідомив, коли Рада отримає першого віцеспікера

13 жовтня 2021 , 14:41
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Джерело:

24 канал

Парламент обиратиме першого віцеспікера у вівторок, 19 жовтня. Раніше цю посаду обіймав Руслан Стефанчук, який з 8 жовтня обраний головою Верховної Ради.

Про дату обрання свого заступника спікер повідомив під час брифінгу. Стефанчук наголосив, що роботу у п'ятницю, 8 жовтня зупинили, отож не встигли розглянути це питання.

Раніше Руслан Стефанчук став новим головою Верховної Ради

У вівторок засідання розпочнуть з цього питання

У вівторок ми відразу почнемо з продовження цього питання: воно займе близько години – півтори і після цього ми зможемо отримати першого віцеспікера,
– наголосив Стефанчук.

Зазначимо, що претендентами на посаду є двоє нардепів. "Слуга народу" висунула Олександра Корнієнка, а "Європейська Солідарність" –  Софію Федину.

Зверніть увагу! 8 жовтня нардепи проголосували за обрання спікером парламенту Руслана Стефанчука. Таке рішення підтримав 261 народний депутат.

До теми Спікеріада: як у Верховній Раді звільняли Дмитра Разумкова

Що відомо про зміни у керівництві Верховної Ради:

  • Наприкінці вересня подали одразу два звернення щодо відкликання чинного спікера Дмитра Разумкова. Вони надійшли від "Слуги народу" та особисто від Давида Арахамії.
  • 4 жовтня офіційно стартувала процедура відкликання.
  • 5 жовтня нардепи відсторонили Разумкова від 2 пленарних засідань.
  • А вже 7 жовтня 284 голосами Разумкова відкликали з посади.
  • Наступного дня на його місце обрали Руслана Стефанчука. Також кандидатами на посаду були двоє нардепів від "Європейської Солідарності" Яна Зінкевич та Олексій Гончаренко.
Автор: Ірина Пундор