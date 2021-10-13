Стефанчук повідомив, коли Рада отримає першого віцеспікера
Джерело:24 канал
Парламент обиратиме першого віцеспікера у вівторок, 19 жовтня. Раніше цю посаду обіймав Руслан Стефанчук, який з 8 жовтня обраний головою Верховної Ради.
Про дату обрання свого заступника спікер повідомив під час брифінгу. Стефанчук наголосив, що роботу у п'ятницю, 8 жовтня зупинили, отож не встигли розглянути це питання.
Раніше Руслан Стефанчук став новим головою Верховної Ради
У вівторок засідання розпочнуть з цього питання
У вівторок ми відразу почнемо з продовження цього питання: воно займе близько години – півтори і після цього ми зможемо отримати першого віцеспікера,
– наголосив Стефанчук.
Зазначимо, що претендентами на посаду є двоє нардепів. "Слуга народу" висунула Олександра Корнієнка, а "Європейська Солідарність" – Софію Федину.Зверніть увагу! 8 жовтня нардепи проголосували за обрання спікером парламенту Руслана Стефанчука. Таке рішення підтримав 261 народний депутат.
До теми Спікеріада: як у Верховній Раді звільняли Дмитра Разумкова
Що відомо про зміни у керівництві Верховної Ради:
- Наприкінці вересня подали одразу два звернення щодо відкликання чинного спікера Дмитра Разумкова. Вони надійшли від "Слуги народу" та особисто від Давида Арахамії.
- 4 жовтня офіційно стартувала процедура відкликання.
- 5 жовтня нардепи відсторонили Разумкова від 2 пленарних засідань.
- А вже 7 жовтня 284 голосами Разумкова відкликали з посади.
- Наступного дня на його місце обрали Руслана Стефанчука. Також кандидатами на посаду були двоє нардепів від "Європейської Солідарності" Яна Зінкевич та Олексій Гончаренко.