Стефанчук повідомив, коли Рада отримає першого віцеспікера

Парламент обиратиме першого віцеспікера у вівторок, 19 жовтня. Раніше цю посаду обіймав Руслан Стефанчук, який з 8 жовтня обраний головою Верховної Ради.

Про дату обрання свого заступника спікер повідомив під час брифінгу. Стефанчук наголосив, що роботу у п'ятницю, 8 жовтня зупинили, отож не встигли розглянути це питання.

Раніше Руслан Стефанчук став новим головою Верховної Ради

У вівторок засідання розпочнуть з цього питання

У вівторок ми відразу почнемо з продовження цього питання: воно займе близько години – півтори і після цього ми зможемо отримати першого віцеспікера,

– наголосив Стефанчук.

Зазначимо, що претендентами на посаду є двоє нардепів. "Слуга народу" висунула Олександра Корнієнка, а "Європейська Солідарність" – Софію Федину.

8 жовтня нардепи проголосували за обрання спікером парламенту Руслана Стефанчука. Таке рішення підтримав 261 народний депутат.

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