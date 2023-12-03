Стефанчук пояснив, чому не всіх депутатів випускають у відрядження за кордон

Глава Верховної Ради розповів, чому не всім народним депутатам погоджують відрядження за кордон. Руслан Стефанчук також назвав статистику відряджень "Слуг народу" та "Європейської солідарності".

Адже саме керівника партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка 1 грудня не випустили за кордон та пояснили причини. Стефанчук роз'яснив питання щодо поїздок народних депутатів за кордон.

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Що сказав Стефанчук про виїзд депутатів за кордон

Руслан Стефанчук заявив, що повернувся з важливого візиту до Європейського парламенту, де став свідком того, як національний ефір наповнився "істеричним стогоном окремих народних депутатів щодо нібито свавільного обмеження їх у відрядженнях за межі України та звинуваченням керівництва Верховної Ради України мало не в узурпації міжнародного треку".

Спікер Ради запевнив, що Верховна Рада є єдиним законодавчим органом нашої країни. Окрім того, наш парламент у міжнародних відносинах представляє голова Верховної Ради України.

Своєю чергою народні депутати Верховної Ради:

можуть брати участь у міжпарламентській дипломатії, зокрема, і шляхом отримання відрядження за межі України. Та це відбувається за погодженням із главою Верховної Ради України;

з початку повномасштабного вторгнення – нардепи мають бути готові у будь-який момент зібратися у потрібній кількості та проголосувати за ухвалення рішення.

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Глава Верховної Ради назвав статистику відряджень депутатів

Руслан Стефанчук заявив, що за останніми статистичними даними з 24 лютого 2022 року:

"Слуги народу", які складають 235 нардепів (52,22% від складу парламенту), отримали погодження 53,24% відряджень від загальної кількості відряджень. Тобто 4,23 відрядження на одного народного депутата;

"Європейська солідарність", яка складає 27 нардепів (6% від складу парламенту), отримала погодження 9,74% від загальної кількості відряджень. Тобто виходить 6,7 відрядження на одного депутата.

Зазначені відсоткові цифри красномовно свідчать про маніпулювання представниками цієї фракції (мовиться про "Європейську солідарність" – 24 Канал) фактами щодо будь-якого їх утиску. Не менш красномовними є й абсолютні цифри,

– заявив Руслан Стефанчук.

За словами глави Верховної Ради, Іванна Климпуш-Цинцадзе від "Європейської солідарності" була направлена у 31 відрядження за межі України, де з 648 днів війни 172 – перебувала за кордоном. Вона посідає третє місце серед усіх нардепів. Водночас їздили за кордон і її колеги:

Ірина Геращенко – 19 відряджень тривалістю у 101 день і 19 місце;

Артур Герасимов – 18 відряджень тривалістю 128 днів і 20 місце;

Марія Іонова – 18 відряджень тривалістю у 93 дні та 21 місце;

Олексій Гончаренко – 17 відряджень тривалістю 118 днів і 24 місце.

Водночас Стефанчук заявив, що він перебуває на 30 місці у рейтингу відряджень.

Чому не всім депутата погоджують відрядження за кордон

Руслан Стефанчук заявив, що окремі депутати розпочали певні маніпуляції та зловживання, чомусь вважаючи, що кожне їхнє бажання виїхати за кордон у період дії воєнного стану має бути безумовно схвалено керівництвом Ради, без врахування мети, завдань та оцінки результатів цієї поїздки.

І це породило навіть певний жанр – "заяви народних депутатів на відрядження",

– заявив спікер Ради.

За його словами, деякі народні депутати почали зазначати доволі абстрактні причини, як-от:

"покращення міжпарламентських взаємин";

участь у незрозумілих конференціях, симпозіумах, форумах, "міжпартійних посиденьках", які подекуди мало пов'язані з міжпарламентською діяльністю;

навіть зазначали участь у спектаклях чи спортивних заходах.

Ще одні намагалися завищити кількість днів перебування у відрядженні, збільшуючи їх суттєво у порівнянні із заходом, що мав відбутися. А деякі народні депутати, які сьогодні активно скаржаться на не випуск їх у відрядження, подали мені нещодавно 4 – 5 послідовних заяв на відрядження за межі України загальною тривалістю майже 20 (!) днів, які мали завершитися приблизно до різдвяних свят. Такий збіг викликає багато питань,

– зазначив Стефанчук.

За його словами, саме тому керівництво Ради перейшло до більш ретельного розгляду заяв на відрядження за межі України та інколи відмовляло у погодженні деяких "псевдовідряджень".

Окремим видом відряджень нардеп назвав депутатські "самоволки" на Мальдіви, обіди з власною сім'єю у Лондоні, перебування у Великій Британії на політичних тусовках, коли відрядження було виписано в Естонію.

"Тому, друзі, не намагайтесь окремо вивезти у країни ЄС себе, коханого (кохану). Не намагайтесь окремо вивезти у країни ЄС своїх дітей та рідних. Напружтесь і зробімо все, щоби ми разом змогли ввести Україну до ЄС", – сказав Стефанчук.