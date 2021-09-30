Стефанчук – єдиний кандидат на посаду спікера Верховної Ради, – ЗМІ

У разі відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова головним кандидатом, який може його замінити, є Руслан Стефанчук. Наразі він обіймає посаду першого заступника голови Верховної Ради.

Про це повідомили кілька джерел всередині керівництва фракції "Слуги народу".

Важливо Заміна є: політологи та правники оцінили шум навколо відставки Разумкова

Руслан Стефанчук, за даними джерел, залишається головним і поки що єдиним кандидатом на позицію спікера.

Так, це правда. Стефанчука розглядаємо як основного (претендента – 24 канал),

– пояснив співрозмовник.

Хто такий Руслан Стефанчук? Це доктор юридичних наук, адвокат, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України та ексзаступник головного редактора юридичного журналу "Право України". Стефанчук має досвід у політичному житті країни. Він працював помічником народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Анатолія Матвієнка, а також віцепрем'єра Степана Кубіва. З 2019 року він обіймає посаду віцеспікер Верховної Ради.

Відставка Разумкова: все, що відомо

Чутки про ймовірну відставку Разумкова з посади глави Ради почали з'являтися після того, як парламентар відправив на розгляд Венеційської комісії закон про олігархів.

Саме через це, мовляв, у Разумкова і виник конфлікт з Давидом Арахамією. Згодом політики навіть посварилися у прямому ефірі.

Арахамія 30 вересня доручив видати підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Напередодні Разумков розповідав, що його можливу відставку обговорюють вже близько 1,5 року.

Додамо, що для зміщення Разумкова з посади потрібно зібрати 150 підписів парламентарів. Потім питання про кадрову заміну спікера повинне з'явиться на порядку денному засідання Верховної Ради.

Чи можливі ще кадрові зміни

Раніше Разумков заявив, що готовий до відставки, але тільки якщо так вирішать народні депутати. Сам він йти з посади не збирається

Джерело видання зауважило, що на виїзному засіданні "Слуги народу", яке має відбутися на початку жовтня у Трускавці, навряд чи розглядатимуть кадрові питання. А відставка глави Національного банку та генпрокурорки Ірини Венедиктової є "занадто малоймовірним сценарієм".